В дело вмешалась прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, восьми кочегарам школы в Закаменском районе Бурятии заработная плата за апрель, май 2020 года выплачена в размере ниже установленного законом минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Работодателю внесено представление. После прокурорского вмешательства работникам произведён перерасчёт заработной платы, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Кроме того, в отношении директора школы возбуждено административное дело за установление заработной платы в размере менее размера, предусмотренного трудовым законодательством.
Государственной инспекцией труда в республики должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
В Бурятии кочегарам выплачивали зарплату ниже МРОТ
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