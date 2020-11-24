В Бурятии кочегарам выплачивали зарплату ниже МРОТ

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

В дело вмешалась прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, восьми кочегарам школы в Закаменском районе Бурятии заработная плата за апрель, май 2020 года выплачена в размере ниже установленного законом минимального размера оплаты труда (МРОТ).



Работодателю внесено представление. После прокурорского вмешательства работникам произведён перерасчёт заработной платы, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.



Кроме того, в отношении директора школы возбуждено административное дело за установление заработной платы в размере менее размера, предусмотренного трудовым законодательством.



Государственной инспекцией труда в республики должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

