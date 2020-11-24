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В Бурятии кочегарам выплачивали зарплату ниже МРОТ

В Бурятии кочегарам выплачивали зарплату ниже МРОТ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
В дело вмешалась прокуратура

Как выяснила прокурорская проверка, восьми кочегарам школы в Закаменском районе Бурятии заработная плата за апрель, май 2020 года выплачена в размере ниже установленного законом минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Работодателю внесено представление. После прокурорского вмешательства работникам произведён перерасчёт заработной платы, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, в отношении директора школы возбуждено административное дело за установление заработной платы в размере менее размера, предусмотренного трудовым законодательством.

Государственной инспекцией труда в республики должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
прокуратура
 
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