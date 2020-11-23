В Агинском округе закончилась «Театральная осень»

Общество, Фото: пресс-служба ЦРБК Забайкальского края

Лучшие народные театры выбрали на межмуниципальном конкурсе имени Д. Батожабая



С 17 по 21 ноября в Агинском Бурятском округе дистанционно прошёл традиционный межмуниципальный конкурс имени Д. Батожабая «Театральная осень» среди народных театров и драматических коллективов. В этом году на суд жюри режиссёры театров и руководители драматических коллективов представили «Режиссёрский творческий проект».



Для участия в конкурсе были приняты работы режиссёров 9 народных театров и руководителей 8 драматических коллективов Агинского округа. Впервые в статусе «народного театра» принял участие Цокто-Хангильский драматический коллектив «Будамшуу» под руководством Шойдоковой Б.Б.



По итогам конкурса среди народных театров районных учреждений культуры гран-при получил Агинский народный театр. Диплом 1 степени достался Дульдургинскому народному театру. Диплом 2 степени – Могойтуйскому народному театру.



Среди сельских народных театров гран-при выиграл Догойский народный театр. Диплом 1 степени получил Аргалейский народный театр. Диплом 2 степени – Будуланский народный театр. Диплом 3 степени - Зуткулейский народный театр.



Гран-при у драматических коллективов удостоился драматический коллектив «Галхан» СП «Ага-Хангил». Дипломом 1 степени был награждён драматический коллектив «Театральный перекресток» СП «Сахюрта». Диплом 2 степени достался драматическому коллективу «Бэлиг» СП «Цаган-Челутай». И диплом 3 степени ушёл к драматическому коллективу «Саханай» СП «Таптанай».



- Конкурс проектных работ завершился. Впереди онлайн- семинары с разборами проектов и обозначением направления дальнейших работ с учётом рекомендаций экспертов, - сообщает пресс-служба ЦРБК Забайкальского края.

