Лучшие народные театры выбрали на межмуниципальном конкурсе имени Д. Батожабая
С 17 по 21 ноября в Агинском Бурятском округе дистанционно прошёл традиционный межмуниципальный конкурс имени Д. Батожабая «Театральная осень» среди народных театров и драматических коллективов. В этом году на суд жюри режиссёры театров и руководители драматических коллективов представили «Режиссёрский творческий проект».
Для участия в конкурсе были приняты работы режиссёров 9 народных театров и руководителей 8 драматических коллективов Агинского округа. Впервые в статусе «народного театра» принял участие Цокто-Хангильский драматический коллектив «Будамшуу» под руководством Шойдоковой Б.Б.
По итогам конкурса среди народных театров районных учреждений культуры гран-при получил Агинский народный театр. Диплом 1 степени достался Дульдургинскому народному театру. Диплом 2 степени – Могойтуйскому народному театру.
Среди сельских народных театров гран-при выиграл Догойский народный театр. Диплом 1 степени получил Аргалейский народный театр. Диплом 2 степени – Будуланский народный театр. Диплом 3 степени - Зуткулейский народный театр.
Гран-при у драматических коллективов удостоился драматический коллектив «Галхан» СП «Ага-Хангил». Дипломом 1 степени был награждён драматический коллектив «Театральный перекресток» СП «Сахюрта». Диплом 2 степени достался драматическому коллективу «Бэлиг» СП «Цаган-Челутай». И диплом 3 степени ушёл к драматическому коллективу «Саханай» СП «Таптанай».
- Конкурс проектных работ завершился. Впереди онлайн- семинары с разборами проектов и обозначением направления дальнейших работ с учётом рекомендаций экспертов, - сообщает пресс-служба ЦРБК Забайкальского края.
В Агинском округе закончилась «Театральная осень»
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