Предназначение проекта - оградить молодёжь от пагубных привычек
Квест-комната «Демоны молодости: история одной зависимости» открылась сегодня, 30 октября, в Иркутске. Этот проект разработан специалистом центра профилактики наркомании Анастасии Поленовой и стал победителем всероссийского конкурса молодёжных проектов, организованного федеральным агентством по делам молодёжи. Деньги на его реализацию в размере 1,1 млн были выделены из федерального бюджета.
- Борьба с наркоманией – это борьба за здоровое будущее молодого поколения, в которой просвещение является важным оружием. И мы, придерживаясь принципа «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать», создали этот проект. Он позволит участникам целиком погрузиться в мир наркотического обмана, и, конечно же, найти из него правильный выход. За шесть месяцев нами с нуля создана квест-комната, и мы надеемся, что она станет новой вехой в профилактике социально-негативных явлений в регионе, - отметила руководитель центра профилактики наркомании Олеся Шубкина.
Как сообщает пресс-служба правительства и губернатора Иркутской области, квест будут проходит школьники и студенты региона, молодёжь «группы риска». Главная задача организаторов – разъяснить последствия наркотической зависимости и оградить молодёжь от пагубных привычек.
- В этом году победителями конкурса стали физические лица, некоммерческие общественные организации, вузы. Общая сумма привлечённых в Иркутскую область грантов составила более 30 млн рублей. Проекты направлены на развитие социальных лифтов, укрепление семейных ценностей, патриотическое воспитание, поддержку творческих инициатив, пропаганду ЗОЖ, профилактику негативных проявлений среди молодёжи. Их реализация уже началась, - рассказал заместитель министра по молодёжной политике региона Артём Миронов.
В Иркутске открылась антинаркотическая квест-комната
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Предназначение проекта - оградить молодёжь от пагубных привычек
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