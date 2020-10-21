Главный внештатный пульмонолог Забайкалья: «СOVID-19 не для модниц»

Врач объяснил, чем опасен гель-лак при коронавирусе



Главный внештатный пульмонолог Забайкальского края Сергей Лукьянов рассказал об особенностях и опасности ношения маникюра или гель-лака в период нахождения пациента в моностационаре или даже дома, ожидая медспециалиста.



Сегодня вся система здравоохранения региона, как и во всём мире, испытывает беспрецедентную проверку на прочность, работая в условиях экстремальных нагрузок. В борьбе с пандемией задействованы все имеющиеся средства и ресурсы, в том числе, человеческие.



- Врачи и медицинские сестры работают сутки через сутки, практически не покидая больниц, служба скорой медицинской помощи и амбулаторное звено работают фактически в режиме военного времени. Сейчас в моностационаре, где я работаю, максимальная нагрузка, в четырёх реанимациях находятся 48 больных, более 20 из них - с критическими нарушениями газообмена, получают разные виды искусственной вентиляции лёгких, - сказал Сергей Лукьянов.



Как отметил специалист, ключевой особенностью тяжёлого течения COVID-19 является выраженная гипоксемия, то есть снижение содержания кислорода в крови, что определяет тяжесть и прогноз заболевания. Всем больным, поступающим в стационары, исследуют уровень кислорода.



- Есть два способа объективно узнать его уровень. Первый - исследовать газы крови - крайне болезненная процедура, кровь берётся специальной иглой из артерии и с помощью аппарата пульсоктометра. И второй способ – с помощью пульсоксиметра. Этот аппарат надевается на безымянный палец. У женщин и девушек очень часто маникюр или гель-лак, что значительно снижает прохождение инфракрасного луча, а, следовательно, уровень насыщенности кислородом прибор показывает низкий. Поэтому к каждой пациентке с маникюром, особенно с тёмным, мы обращаемся с просьбой снять гель или обычный лак с безымянного пальца, - пояснил Сергей Лукьянов.



Даже тем больным, кто остался дома, необходимо быть готовыми к исследованию кислорода методом пульсоксиметрии, особенно, если состояние резко ухудшается (приходит врач из поликлиники или приезжает бригада скорой).



Поэтому, чтобы не пропустить ухудшение состояния больного, все врачи и бригады скорой оснащены пульсоксиметрами.



Пульмонолог отметил, что уровень сатурации измеряется в постоянном режиме тем пациентам, которые находятся на кислороде или на искусственной вентиляции лёгких. Показатель насыщенности кислородом крови очень важен, сообщили в пресс-службе краевового правительства.



«СOVID-19 не для модниц. Жизнь дороже», - добавил врач

