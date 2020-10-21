 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

21 октября

20 октября

Популярное

Главный внештатный пульмонолог Забайкалья: «СOVID-19 не для модниц»

Главный внештатный пульмонолог Забайкалья: «СOVID-19 не для модниц»
Общество,  Фото:pixabay.com
Врач объяснил, чем опасен гель-лак при коронавирусе

Главный внештатный пульмонолог Забайкальского края Сергей Лукьянов рассказал об особенностях и опасности ношения маникюра или гель-лака в период нахождения пациента в моностационаре или даже дома, ожидая медспециалиста.

Сегодня вся система здравоохранения региона, как и во всём мире, испытывает беспрецедентную проверку на прочность, работая в условиях экстремальных нагрузок. В борьбе с пандемией задействованы все имеющиеся средства и ресурсы, в том числе, человеческие.

- Врачи и медицинские сестры работают сутки через сутки, практически не покидая больниц, служба скорой медицинской помощи и амбулаторное звено работают фактически в режиме военного времени. Сейчас в моностационаре, где я работаю, максимальная нагрузка, в четырёх реанимациях находятся 48 больных, более 20 из них - с критическими нарушениями газообмена, получают разные виды искусственной вентиляции лёгких, - сказал Сергей Лукьянов.

Как отметил специалист, ключевой особенностью тяжёлого течения COVID-19 является выраженная гипоксемия, то есть снижение содержания кислорода в крови, что определяет тяжесть и прогноз заболевания. Всем больным, поступающим в стационары, исследуют уровень кислорода.

- Есть два способа объективно узнать его уровень. Первый - исследовать газы крови - крайне болезненная процедура, кровь берётся специальной иглой из артерии и с помощью аппарата пульсоктометра. И второй способ – с помощью пульсоксиметра. Этот аппарат надевается на безымянный палец. У женщин и девушек очень часто маникюр или гель-лак, что значительно снижает прохождение инфракрасного луча, а, следовательно, уровень насыщенности кислородом прибор показывает низкий. Поэтому к каждой пациентке с маникюром, особенно с тёмным, мы обращаемся с просьбой снять гель или обычный лак с безымянного пальца, - пояснил Сергей Лукьянов.

Даже тем больным, кто остался дома, необходимо быть готовыми к исследованию кислорода методом пульсоксиметрии, особенно, если состояние резко ухудшается (приходит врач из поликлиники или приезжает бригада скорой).

Поэтому, чтобы не пропустить ухудшение состояния больного, все врачи и бригады скорой оснащены пульсоксиметрами.

Пульмонолог отметил, что уровень сатурации измеряется в постоянном режиме тем пациентам, которые находятся на кислороде или на искусственной вентиляции лёгких. Показатель насыщенности кислородом крови очень важен, сообщили в пресс-службе краевового правительства.

«СOVID-19 не для модниц. Жизнь дороже», - добавил врач
коронавирус Забайкальский край профилактика
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Студент из Бурятии завоевал бронзу Универсиады
Студент из Бурятии завоевал бронзу Универсиады
Общество, 21.10.2020
Для молодого человека это была первая поездка на российские соревнования
В Бурятии будут выявлять лучшего лесного пожарного
В Бурятии будут выявлять лучшего лесного пожарного
Общество, 21.10.2020
Для этого построили специальную площадку
В Улан-Удэ завершили строительство мини-футбольного поля
В Улан-Удэ завершили строительство мини-футбольного поля
Общество, 21.10.2020
Физкультурно-оздоровительный комплекс появился в микрорайоне Тулунжа

Главный внештатный пульмонолог Забайкалья: «СOVID-19 не для модниц»
Главный внештатный пульмонолог Забайкалья: «СOVID-19 не для модниц»
Общество, 21.10.2020
Врач объяснил, чем опасен гель-лак при коронавирусе
Лесник из Бурятии стал членом Союза писателей России
Лесник из Бурятии стал членом Союза писателей России
Общество, 21.10.2020
«Стихи в основном пишу о тайге, таёжниках, лесниках и лесных пожарах», - рассказал мужчина
В Бурятии прошла первая отправка призывников в войска ВВО. Фоторепортаж
В Бурятии прошла первая отправка призывников в войска ВВО. Фоторепортаж
Общество, 21.10.2020
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с торжественной отправки
В Улан-Удэ назвали маршруты новых автобусов
В Улан-Удэ назвали маршруты новых автобусов
Общество, 21.10.2020
На линии работает 10 автобусов
Жители Бурятии могут снять деньги с карты в почтовых отделениях
Жители Бурятии могут снять деньги с карты в почтовых отделениях
Общество, 21.10.2020
POS-терминалы принимают карты любых банков
Семейский хор из Бурятии стал лауреатом всероссийского фестиваля
Семейский хор из Бурятии стал лауреатом всероссийского фестиваля
Общество, 21.10.2020
В Ульяновске завершился фестиваль свадебных обрядов «Свадьба в Обломовке»  
В Бурятии рассмотрят возможность производства медицинского кислорода
В Бурятии рассмотрят возможность производства медицинского кислорода
Общество, 21.10.2020
Проработать вопрос поручено зампреду правительства по развитию инфраструктуры Евгению Луковникову

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^