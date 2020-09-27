В Улан-Удэ предпринимателей оштрафовали на 1,2 млн рублей

Управление Роспотребнадзора выявило нарушения санитарно-противоэпидемических требований
Управлением Роспотребнадзора по Бурятии в административном порядке приостановлена деятельность 5 объектов торговли за нарушение антиковидных требований.
- По результатам проверочных мероприятий в 28 объектах розничной торговли непродовольственными товарами в торгово-развлекательных центрах Улан-Удэ выявлены факты невыполнения санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе в части отсутствия устройств по обеззараживанию воздуха, - сообщили в пресс-службе управления.
В отношении хозяйствующих субъектов возбуждены административные производства по части 2 статьи 6.3 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, материалы переданы на рассмотрение в судебные органы.
Районными судами Улан-Удэ деятельность 5 объектов торговли приостановлена в административном порядке на срок от 5 до 30 суток, в отношении 15 хозяйствующих субъектов вынесены постановления о наложении штрафов на общую сумму 1 млн 200 тысяч рублей.
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Общество, Фото:
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