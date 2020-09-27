В Улан-Удэ предпринимателей оштрафовали на 1,2 млн рублей

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Управление Роспотребнадзора выявило нарушения санитарно-противоэпидемических требований



Управлением Роспотребнадзора по Бурятии в административном порядке приостановлена деятельность 5 объектов торговли за нарушение антиковидных требований.



- По результатам проверочных мероприятий в 28 объектах розничной торговли непродовольственными товарами в торгово-развлекательных центрах Улан-Удэ выявлены факты невыполнения санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе в части отсутствия устройств по обеззараживанию воздуха, - сообщили в пресс-службе управления.



В отношении хозяйствующих субъектов возбуждены административные производства по части 2 статьи 6.3 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, материалы переданы на рассмотрение в судебные органы.



Районными судами Улан-Удэ деятельность 5 объектов торговли приостановлена в административном порядке на срок от 5 до 30 суток, в отношении 15 хозяйствующих субъектов вынесены постановления о наложении штрафов на общую сумму 1 млн 200 тысяч рублей.

