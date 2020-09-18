 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

18 сентября

17 сентября

Популярное

В Бурятии пенсионерам отказали в возмещении расходов на проезд

В Бурятии пенсионерам отказали в возмещении расходов на проезд
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В деле разбиралась прокуратура

Пенсионеры Северо-Байкальского района Бурятии обратились в прокуратуру с заявлением о нарушении их прав на получение компенсации расходов на проезд к месту отдыха и обратно.

По закону, получатели страховой пенсии по старости, проживающие в районах Крайнего Севера, имеют право на компенсацию стоимости проезда к месту отдыха на территории Российской Федерации и обратно один раз в два года.

Пятерым заявителям с 2017 по 2020 годы территориальным подразделением Пенсионного фонда России по республике отказано в выплате компенсации. Отказ мотивирован тем, что места отдыха находятся за пределами Российской Федерации. При этом право граждан на компенсацию понесённых расходов на проезд в пределах территории России нарушено.

В суд направлены исковые заявления о признании решений пенсионного органа незаконными и об обязании произвести компенсацию расходов пенсионерам на проезд к месту отдыха и обратно в пределах территории России.

Северобайкальский городской суд иск удовлетворил. Решения вступили в законную силу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуре.
прокуратура пенсионеры
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ школьник угнал автомобиль
В Улан-Удэ школьник угнал автомобиль
Общество, 18.09.2020
Возбуждено уголовное дело
В Улан-Удэ днём до +20 градусов
В Улан-Удэ днём до +20 градусов
Общество, 18.09.2020
Осадков в Бурятии не ожидается
В Улан-Удэ выбрали лучшие цветники образовательных учреждений
В Улан-Удэ выбрали лучшие цветники образовательных учреждений
Общество, 17.09.2020
Подведены итоги смотра-конкурса ландшафтного дизайна
В Иркутской области проведут фестиваль семей со слабослышащими детьми
В Иркутской области проведут фестиваль семей со слабослышащими детьми
Общество, 17.09.2020
В рамках мероприятия участники сдадут нормативы ГТО
Забайкальский «триллер» одержал победу на фестивале анимации
Забайкальский «триллер» одержал победу на фестивале анимации
Общество, 17.09.2020
Пластилиновую страшилку сняли воспитанники Балейского центра «Маяк»
Ориентировщики Бурятии планируют поездку на первенство России
Ориентировщики Бурятии планируют поездку на первенство России
Общество, 17.09.2020
Кандидатов в сборную отберут по результатам тренировок
В Иркутской области назвали победителей фестиваля малочисленных народов
В Иркутской области назвали победителей фестиваля малочисленных народов
Общество, 17.09.2020
Мероприятие проводилось в дистанционном формате
Молодёжь Читы соберётся на фестиваль уличной культуры
Молодёжь Читы соберётся на фестиваль уличной культуры
Общество, 17.09.2020
«Encore fest 2020» планирует собрать более 20 тысяч представителей младшего поколения
В Хоринском районе Бурятии рассказали о ситуации по коронавирусу в школах
В Хоринском районе Бурятии рассказали о ситуации по коронавирусу в школах
Общество, 17.09.2020
Из-за коронавируса на дистанционное обучение переведены Тэгдинская СОШ и Кижингинская школа-интернат
В Иркутской области проведут серию танцевальных турниров и фестивалей
В Иркутской области проведут серию танцевальных турниров и фестивалей
Общество, 17.09.2020
Проект «Движение к совершенству» призван восстановить интерес молодёжи к танцевальному спорту
Психолог из Бурятии победила на всероссийском историческом конкурсе
Психолог из Бурятии победила на всероссийском историческом конкурсе
Общество, 17.09.2020
Жюри отметило её проект о детях-сиротах, погибших в годы Великой Отечественной войны
В Чите реконструкцию драмтеатра хотят завершить на год раньше
В Чите реконструкцию драмтеатра хотят завершить на год раньше
Общество, 17.09.2020
В настоящее время работы ведутся в соответствии с утверждёнными графиками
В Бурятии прошёл год с открытия музея истории Иволгинского дацана
В Бурятии прошёл год с открытия музея истории Иволгинского дацана
Общество, 17.09.2020
Среди уникальных экспонатов, например, ступня Будды будущего Майтреи

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^