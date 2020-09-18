В деле разбиралась прокуратура
Пенсионеры Северо-Байкальского района Бурятии обратились в прокуратуру с заявлением о нарушении их прав на получение компенсации расходов на проезд к месту отдыха и обратно.
По закону, получатели страховой пенсии по старости, проживающие в районах Крайнего Севера, имеют право на компенсацию стоимости проезда к месту отдыха на территории Российской Федерации и обратно один раз в два года.
Пятерым заявителям с 2017 по 2020 годы территориальным подразделением Пенсионного фонда России по республике отказано в выплате компенсации. Отказ мотивирован тем, что места отдыха находятся за пределами Российской Федерации. При этом право граждан на компенсацию понесённых расходов на проезд в пределах территории России нарушено.
В суд направлены исковые заявления о признании решений пенсионного органа незаконными и об обязании произвести компенсацию расходов пенсионерам на проезд к месту отдыха и обратно в пределах территории России.
Северобайкальский городской суд иск удовлетворил. Решения вступили в законную силу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуре.
В Бурятии пенсионерам отказали в возмещении расходов на проезд
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