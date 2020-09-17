Перед запуском провели гидравлические испытания
В Забайкальском крае начался отопительный сезон, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Тепло начало поступать в социальные объекты региона.
Накануне запуска оборудования специалисты профильного министерства побывали на Центральной котельной городского поселения Орловск Агинского района.
Чтобы подготовить этот объект к началу отопительного сезона, коммунальщики ЗабТЭКа вложили в этом году более миллиона рублей собственных средств. Почти два миллиона рублей на эти цели поступило из краевого бюджета.
- Отопительный период прошлого года прошёл в штатном режиме. Коммунальщики своевременно подают тепло в наши дома, - отметил глава городского поселения «Орловское» Батор Бударжапов.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ отопительный сезон также стартовал. Тепло в домах горожан появляется постепенно – до 25 сентября.
В Забайкалье стартовал отопительный сезон
Общество, Фото:
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