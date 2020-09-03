В Слюдянском районе Иркутской области угрозы ЧС больше нет

Общество, Фото: пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области

По словам врио губернатора, исключено попадание опасных отходов в Байкал



Меры, которые были приняты по понижению уровня щелокосодержащей жидкости и надшламовых вод в накопителях БЦБК, а также мероприятия по расчистке русел рек в Слюдянском районе Иркутской области позволили избежать чрезвычайной ситуации в паводкоопасный период. Об этом заявил исполняющий обязанности губернатора региона Игорь Кобзев сегодня, 3 сентября, во время пресс-конференции для представителей региональных и федеральных СМИ.



- Многое уже сделано по БЦБК. Главное – исключено попадание опасных отходов в озеро Байкал. Технология, которую мы применяем по очистке надшламовых вод в Байкальске, а также остальные мероприятия, своевременно проведённые на этой территории, позволяют сегодня уверенно говорить, что озеру Байкал и жителям Слюдянского района ничего не угрожает, – подчеркнул врио губернатора.



Также глава региона затронул тему другого объекта накопленного экологического ущерба – промплощадку предприятия «Усольехимпром». С начала года прошёл ряд совещаний, на которых приняты важные для Иркутской области решения в отношении ликвидации негативного вреда на окружающую среду от деятельности химических предприятий на территории города Усолье-Сибирское.



- Рабочее совещание, прошедшее в конце июля под руководством президента, позволило сдвинуть с мёртвой точки одну из самых больших проблем – «Усольехимпром». Владимир Владимирович дал чёткую команду: жизнь и здоровье людей – обезопасить, весь накопленный вред окружающей среде - ликвидировать, – подытожил Игорь Кобзев.



Глава региона подчеркнул, что следующим шагом после ликвидации отходов с промплощадок «БЦБК» и «Усольехимпрома» будет экономическое развитие этих территорий. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

