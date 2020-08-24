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Даши Намдакову присвоили звание «Заслуженный художник РФ»

Даши Намдакову присвоили звание «Заслуженный художник РФ»
Общество,  Фото:"Отец Байкал / Father Baikal"
Указ подписал президент Владимир Путин

Знаменитому бурятскому скульптору Даши Намдакову присвоили почётное звание «Заслуженный художник Российской Федерации». Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Об этом в соцсетях сообщил член Совета Федерации от Забайкальского края Баир Жамсуев.

Даши Бальжанович Намдаков — российский скульптор, художник-график, ювелир и дизайнер. Член Союза художников России. Обладает званием «Народный художник Республики Бурятия».

В мае Даши Намдаков представил свои работы в главном храме Вооружённых сил России. Мастер создал монументальные скульптурные работы, среди которых барельефы святых Владимира и Ольги, образы евангелистов, Георгия Победоносца и архангела Михаила, композиция «Спас Нерукотворный», а также центральные врата

Кроме того, в скором времени Даши Намдаков откроет культурный комплекс на своей малой родине – в селе Укурик Хилокского района Забайкалького края. По его словам, в селе будут созданы творческая скульптурная мастерская и парк скульптур. Это будет первый̆ филиал московского музея и культурной̆ платформы НИМА.

- В Укурик смогут приезжать люди со всех уголков света: за приобщением к творчеству и за поистине уникальной̆ и почти нетронутой̆ человеком природой̆. Такая атмосфера словно возвращает телу, разуму и мятежному духу покой и создает ощущение воссоединения со вселенной̆. Будет очень любопытно посмотреть, как преобразится культурная жизнь в Укурике,- рассказывал Даши Намдаков.


Даши Намдаков заслуженный художник России художники
 
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