Даши Намдакову присвоили звание «Заслуженный художник РФ»

Знаменитому бурятскому скульптору Даши Намдакову присвоили почётное звание «Заслуженный художник Российской Федерации». Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Об этом в соцсетях сообщил член Совета Федерации от Забайкальского края Баир Жамсуев.
Даши Бальжанович Намдаков — российский скульптор, художник-график, ювелир и дизайнер. Член Союза художников России. Обладает званием «Народный художник Республики Бурятия».
В мае Даши Намдаков представил свои работы в главном храме Вооружённых сил России. Мастер создал монументальные скульптурные работы, среди которых барельефы святых Владимира и Ольги, образы евангелистов, Георгия Победоносца и архангела Михаила, композиция «Спас Нерукотворный», а также центральные врата
Кроме того, в скором времени Даши Намдаков откроет культурный комплекс на своей малой родине – в селе Укурик Хилокского района Забайкалького края. По его словам, в селе будут созданы творческая скульптурная мастерская и парк скульптур. Это будет первый̆ филиал московского музея и культурной̆ платформы НИМА.