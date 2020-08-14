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В Забайкалье стобалльников наградили планшетами

В Забайкалье стобалльников наградили планшетами
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Забайкалья
100 баллов на ЕГЭ получили 9 выпускников края

В Чите 14 августа состоялась торжественная церемония вручения подарков забайкальским выпускникам, получившим 100 баллов на ЕГЭ. Также благодарственные письма главы региона получили учителя выпускников, сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.

Ребят поздравила заместитель губернатора Забайкальского края Аягма Ванчикова. Также она поблагодарила педагогов и родителей выпускников, которые вложили огромный вклад в высокие результаты детей. В подготовке к сдаче единого государственного экзамена были задействованы 12 тысяч забайкальских педагогов.

В этом году высокие результаты показала средняя общеобразовательная школа Читы №9, где двое выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов. Илья Днепровский получил высший балл по физике, а Артём Савченко - по химии. Всего в 2020 году в Забайкальском крае стобалльниками стали девять школьников. Кроме Ильи и Артёма, на 100 баллов сдали выпускница школы №1 города Шилки Зоя Шмакотина, выпускница читинской школы №11 Анастасия Воронова, выпускница читинской школы №22 Полина Беляева, выпускница школы №2 в посёлке Новокручининский Оксана Бадюл, выпускница читинской школы №38 Екатерина Василенок, выпускники лицея Забайкальского госуниверситета Иван Константинов и Александра Матвеева. 
Забайкальский край ЕГЭ выпускники образование
 
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