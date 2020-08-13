Акция прошла у Кабанска
В Кабанском районе Бурятии сотрудники ГИБДД и представители добровольной народной дружины провели профилактическую акцию «Безопасный автобус». Мероприятие прошло на федеральной автодороге Р-258 «Байкал» в районе села Кабанск.
Инспекторы ДПС проверили техническое состояние автобусов, исправность ремней безопасности, тахогрофов, а также разрешительных документов на перевозку пассажиров. Полицейские довели до водителей информацию о фактах дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов. Пассажиров транспортных средств также призвали соблюдать ПДД и обязательно использовать ремни безопасности.
Дружинники напомнили водителям автобусов, что от их действий за рулем зависят жизнь и здоровье пассажиров, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В Бурятии на трассе «Байкал» проверили автобусы
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