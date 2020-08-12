«Мы в отчаянии»: Два села в Бурятии отрезаны от цивилизации

















Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Баргажан-Хурамхаан (@dolina_barguzina) 9 Авг 2020 в 2:26 PDT



Есть другая дорога Баргузин – Баянгол – Хилгана, с помощью которой можно добраться до «цивилизации» - райцентра и до Улан-Удэ. Однако и на этой дороге некоторые участки подтопило. Плюс ко всему, один из мостов частично разрушился. Проехать по нему можно на легковых машинах, однако грузовые автомобили могут просто «добить» - уничтожить остатки моста. Есть другая дорога Баргузин – Баянгол – Хилгана, с помощью которой можно добраться до «цивилизации» - райцентра и до Улан-Удэ. Однако и на этой дороге некоторые участки подтопило. Плюс ко всему, один из мостов частично разрушился. Проехать по нему можно на легковых машинах, однако грузовые автомобили могут просто «добить» - уничтожить остатки моста.









Жители двух сел в Баргузинском районе Бурятии – Хилганы и Борогола - жалуются на то, что оказались почти отрезаны от внешнего мира.Из-за прошедших дождей в местности Буксыкен участок дороги, ведущей к трассе Улан-Удэ – Курумкан – Новый Уоян, подтопило. Река вышла из берегов, и вода вышла на дорогу. Проехать здесь на сегодня может разве что крупная техника – к примеру, трактор.Местные жители начали бить тревогу в социальных сетях:«Крик о помощи!!! SOS!!! Я очень надеюсь на твою помощь админ, что ты опубликуешь данный пост. Я жительница села Хилгана Баргузинского района, у нас каждый раз, из года в год, встаёт проблема проезда по нашему мосту через речку Баргузин в местности Буксыкен, после дождей. Дело в том, что местным властям далеко плевать на нас и на нашу проблему, ведь каждый раз мы остаёмся отрезанными от цивилизации, из-за размытой дороги, и нет доступа подъезда к мосту. А нынче и вовсе со стороны села Баянгол мост, единственный наш путь выезда, развалился. Я очень надеюсь, что Алексей Самбуевич поможет нам в решении нашей проблемы. Мост через реку Баргузин скоро вот-вот развалится, и мы просто останемся на «островке», без доступа к продуктам, в первую очередь, а что говорить о медицинской помощи... Я очень прошу жителей нашей Баргузинской долины и просто неравнодушных людей поддержать данный пост и донести информацию до вышестоящих органов»«Село Хилгана и Борогол Баргузинского района после обильных дождей оказались на острове, нет дорожных связей с районом. Никакие меры не принимаются. Мост находится на балансе Баргузинского района, а дорога на балансе Курумканского района (они на протяжении многих лет никак не могут договориться по ремонту дороги), люди не могут выехать в район в поликлинику, в город, у нас в деревне нет медработников. Люди в отчаянии!!! SOS, SOS».В администрации Баргузинского района «Байкал-Daily» сообщили, что сейчас проводятся работы по заключению контракта на возведение нового моста.- На сегодня нами проведены первоочередные мероприятия. Вчера техника работала фактически до 11 часов вечера, работал КамАЗ, фронтальный погрузчик возле поворота на село Соёл, там проезд восстановлен. Вода, конечно, поднимается, но дамбу сделали, через неё, конечно, идет дренаж, но в целом ситуация под контролем, проезд есть. Мост в аварийном состоянии, сейчас проводятся мероприятия по заключению контракта и восстановительным работам. Ориентировочно работы по строительству моста будут на месяц, сейчас вопрос решается с агентством чрезвычайных ситуаций Республики Бурятии, и если они добро дают, то соответственно мы в течение месяца мост восстановим, - сообщил председатель комитета имущественных отношений администрации района Виктор Галактионов.По его словам, подрядчик уже готов приступить к строительству объекта. Также он добавил, что сильно тяжёлые машины они не пропускают по мосту. «Главам на местах об этом говорим, чтобы ограничивали движение», - отметил Виктор Галактионов.Что касается подтопления дороги в местности Буксыкен, то этот участок находится в собственности соседнего района.- Участок в собственности Курумканского района, мы им письмо направили – в том году им писали, в этом году – что просим, когда паводки прекратятся, всё нормализуется, уровень воды, чтобы они приняли меры по укладке новых труб, чтобы не было поднятия воды. Мост не справляется, вода вся не уходит, она поднимается и идёт через дорогу, - заключил Виктор Галактионов.В администрации надеются, что вопрос всё-таки удастся урегулировать.