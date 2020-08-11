Улан-удэнцев просят сдавать пластиковые бутылки на переработку

Количество специальных контейнеров в городе растёт



Жителей Улан-Удэ просят собирать пластиковые бутылки на переработку. В городе увеличивается количество контейнеров для сбора пластиковых бутылок. Компания «Лотос» собирает их для дальнейшей переработки в Иркутске.



В частности, новые пункты сбора бутылок появились возле ФСК, в парке «Юбилейный», ДРКБ, в Этнографическом музее и т. д. А также в нескольких городских ТОСах, сообщили в пресс-службе мэрии.



Адреса, где стоят контейнеры ООО «Лотос» для сбора пищевого пластика:



1. пр. Строителей, д.60, возле магазина «Барис- Продукты»;

2. пр. Строителей, д.36, возле магазина «Титан»;

3. пр. Строителей, д.28, возле магазина «Николаевский»;

4. пр. Строителей, д.42;

5. пр. Строителей, д.14;

6. пр. Строителей, д.10;

7. пр. Строителей, д.58;

8. ул. Клашникова,19а;

9. ул. Ключевская, 70а;

10. ул. Калашникова,25;

11. ул. Мокрова,30/5;

12. ул. Мокрова,40А;

13. ул. Жердева,94;

14. ул. Жердева,102;

15. ул. Жердева,56;

16. ул. Тобольская, 63;

17. ул. Тобольская,39;

18. ул. Тобольская,67;

19. ул. Краснофлотская,8;

20. ул. Краснофлотская, 44 РНД;

21. 140 А мкр., д. 18;

22. 140 А мкр., д 10 блог «Г».

