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Улан-удэнцев просят сдавать пластиковые бутылки на переработку

Улан-удэнцев просят сдавать пластиковые бутылки на переработку
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Количество специальных контейнеров в городе растёт

Жителей Улан-Удэ просят собирать пластиковые бутылки на переработку. В городе увеличивается количество контейнеров для сбора пластиковых бутылок. Компания «Лотос» собирает их для дальнейшей переработки в Иркутске.

В частности, новые пункты сбора бутылок появились возле ФСК, в парке «Юбилейный», ДРКБ, в Этнографическом музее и т. д. А также в нескольких городских ТОСах, сообщили в пресс-службе мэрии.

Адреса, где стоят контейнеры ООО «Лотос» для сбора пищевого пластика:

1. пр. Строителей, д.60, возле магазина «Барис- Продукты»;
2. пр. Строителей, д.36, возле магазина «Титан»;
3. пр. Строителей, д.28, возле магазина «Николаевский»;
4. пр. Строителей, д.42;
5. пр. Строителей, д.14;
6. пр. Строителей, д.10;
7. пр. Строителей, д.58;
8. ул. Клашникова,19а;
9. ул. Ключевская, 70а;
10. ул. Калашникова,25;
11. ул. Мокрова,30/5;
12. ул. Мокрова,40А;
13. ул. Жердева,94;
14. ул. Жердева,102;
15. ул. Жердева,56;
16. ул. Тобольская, 63;
17. ул. Тобольская,39;
18. ул. Тобольская,67;
19. ул. Краснофлотская,8;
20. ул. Краснофлотская, 44 РНД;
21. 140 А мкр., д. 18;
22. 140 А мкр., д 10 блог «Г».
экология
 
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