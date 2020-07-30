В экспозиции будут представлены работы художников-любителей и народных мастеров, посвящённые 75-летию Победы
С 13 августа по 7 сентября в городе Москве в выставочном зале Центрального дома художников на Крымском валу, а также в выставочном зале дома народного творчества имени В.Д. Поленова «Народная галерея» пройдёт всероссийская выставка работ художников-любителей и народных мастеров «Салют Победы». Экспозиция посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Мероприятие направлено на то, чтобы выявить и поддержать современных талантливых художников-любителей и народных мастеров в регионах страны, а также представить современному зрителю их лучшие работы.
В выставке примут участие и забайкальцы. Учебно-методический центр культуры и народного творчества Забайкальского края на всероссийскую экспозицию представит картины самодеятельного художника из Читы Иннокентия Тимофеева, а также объёмные миниатюры резчика по дереву Балты Батожаргалова из села Будалан Агинского района. Кроме того, вниманию гостей выставки будут представлены миниатюрные модели оружия, выполненные читинцем Александром Перфильевым.
Иннокентий Тимофеев, Балты Батожаргалов и Александр Перфильев – победители межрайонного и межрегионального этапов всероссийской выставки-смотра художников-любителей и народных мастеров «Салют Победы», которые прошли в городе Чите и Якутске в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.
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Забайкальцы станут участниками всероссийской выставки «Салют Победы»
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