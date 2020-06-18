В конкурсе «Дом культуры. Новый формат» участвовали 77 регионов России
Проект «Национальное троеборье» из Агинского Бурятского округа занял третье место в первом ведомственном конкурсе минкультуры России «Дом культуры. Новый формат». В его разработке приняли участие работники культурно-досугового учреждения села Будулан Агинского района.
Состязание «Национальное троеборье» («Бабжын наадан») направлено на возрождение традиционных видов мужских игрищ. Проект способствует сохранению бурятского языка, самобытной культуры, а также развитию событийного туризма, повышению туристической привлекательности территории.
- Такие конкурсы дают возможность заявить о себе, обратить внимание на особенности развития культуры в регионах. Забайкалье – земля со своей историей, уникальным колоритом, богатая традициями и особым духовным началом. Нам есть что показать, и о чём поведать, поэтому важно как можно чаще проявлять себя на всех уровнях, – сказала министр культуры Татьяна Цымпилова.
В конкурсе приняли участие 77 регионов России. Итоги подводились по трём номинациям: «Проект, реализованный сельским культурно-досуговым учреждением клубного типа», «Проект городского учреждения» и «Проект регионального культурно-досугового учреждения».
Победители и призёры конкурса получат денежные поощрения и дипломы. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.
Агинский округ стал призёром первого ведомственного конкурса минкультуры РФ
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