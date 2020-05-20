Авторы соревновались в двух возрастных категориях
В Иркутской области подведены итоги этноконкурса поэтов «Сэдьхэл». В конкурсе соревновались авторы со своими произведениями, написанными и исполненными на бурятском языке. Темой работ была культура, родословная, национальные традиции и современные ценности бурятского народа.
Мероприятие проводилось в заочной форме. В адрес организаторов были присланы видеоролики, где участники сами декламировали свои произведения.
Жюри конкурса оценивали конкурсантов в двух возрастных категориях:
- от 14 до 35 лет;
- от 35 лет и старше.
В ходе просмотра видеороликов и оценивания участников места распределились следующим образом:
Лауреаты категории «от 14 до 35 лет»
1 место – Сергеева Людмила, Осинский район, с. Горхон
2 место – Халматова Алина, Осинский район, с. Обуса
3 место – Моглоева Любовь, Нукутский район, с. Закулей
Лауреаты категории «от 35 лет и старше»
1 место – Загдаева Любовь, г. Иркутск
2 место – Батудаева Эльвира, Осинский район, с. Каха
3 место – Малышева Ринчима, Эхирит-Булагатский район, с. Корсук
Победителям будут вручены дипломы и подарочные сертификаты. Об этом сообщает пресс-служба центра культуры коренных народов Прибайкалья.
В Иркутской области завершился конкурс бурятских поэтов
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Экологический проект по уборке мусора придёт в республику из Иркутской области
Включёние в перечень выявленных объектов прошло после обследования ипподрома экспертами
Авторы соревновались в двух возрастных категориях
В исправительной колонии № 1 в Гусиноозёрске отбывают наказание впервые осуждённые мужчины
В настоящее время система получения пропуска проходит тестирование
У пациента был инфаркт миокарда
Глава минздрава объяснила это тем, что необходим коллективный иммунитет
Рисунки приурочены к празднованию 75-летия Победы
Дети на скорость собирали кубик Рубика
Выздоровело более 85 тысяч человек
«Наше население ринется отдыхать», - аргументировали в ведомстве
Всего в республике 108 аппаратов искусственной вентиляции лёгких
Первых выздоровевших жителей района выписали во вторник
В ближайшие дни ожидается потепление
С момента временного прекращения личного приёма граждан в структурных подразделениях республиканской службы судебных приставов прошло два месяца