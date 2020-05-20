В Иркутской области завершился конкурс бурятских поэтов

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Авторы соревновались в двух возрастных категориях



В Иркутской области подведены итоги этноконкурса поэтов «Сэдьхэл». В конкурсе соревновались авторы со своими произведениями, написанными и исполненными на бурятском языке. Темой работ была культура, родословная, национальные традиции и современные ценности бурятского народа.



Мероприятие проводилось в заочной форме. В адрес организаторов были присланы видеоролики, где участники сами декламировали свои произведения.



Жюри конкурса оценивали конкурсантов в двух возрастных категориях:

- от 14 до 35 лет;

- от 35 лет и старше.



В ходе просмотра видеороликов и оценивания участников места распределились следующим образом:



Лауреаты категории «от 14 до 35 лет»

1 место – Сергеева Людмила, Осинский район, с. Горхон

2 место – Халматова Алина, Осинский район, с. Обуса

3 место – Моглоева Любовь, Нукутский район, с. Закулей



Лауреаты категории «от 35 лет и старше»

1 место – Загдаева Любовь, г. Иркутск

2 место – Батудаева Эльвира, Осинский район, с. Каха

3 место – Малышева Ринчима, Эхирит-Булагатский район, с. Корсук



Победителям будут вручены дипломы и подарочные сертификаты. Об этом сообщает пресс-служба центра культуры коренных народов Прибайкалья.

