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В Иркутской области завершился конкурс бурятских поэтов

В Иркутской области завершился конкурс бурятских поэтов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Авторы соревновались в двух возрастных категориях

В Иркутской области подведены итоги этноконкурса поэтов «Сэдьхэл». В конкурсе соревновались авторы со своими произведениями, написанными и исполненными на бурятском языке. Темой работ была культура, родословная, национальные традиции и современные ценности бурятского народа.

Мероприятие проводилось в заочной форме. В адрес организаторов были присланы видеоролики, где участники сами декламировали свои произведения.

Жюри конкурса оценивали конкурсантов в двух возрастных категориях:
- от 14 до 35 лет;
- от 35 лет и старше.

В ходе просмотра видеороликов и оценивания участников места распределились следующим образом:

Лауреаты категории «от 14 до 35 лет»
1 место – Сергеева Людмила, Осинский район, с. Горхон
2 место – Халматова Алина, Осинский район, с. Обуса
3 место – Моглоева Любовь, Нукутский район, с. Закулей

Лауреаты категории «от 35 лет и старше»
1 место – Загдаева Любовь, г. Иркутск
2 место – Батудаева Эльвира, Осинский район, с. Каха
3 место – Малышева Ринчима, Эхирит-Булагатский район, с. Корсук

Победителям будут вручены дипломы и подарочные сертификаты. Об этом сообщает пресс-служба центра культуры коренных народов Прибайкалья.
конкурс поэзия бурятский язык Иркутская область
 
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