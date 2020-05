Фильм Иркутского кинофонда побеждает на европейских фестивалях

Он стал лучшей документальной лентой на «Short to the point»



6 мая стало известно, что фильм Иркутского областного кинофонда «Здесь живёт музыка» режиссёра Полины Степановой победил в номинации «Лучший документальный фильм. Март 2020» на фестивале «Short to the point» в столице Румынии, Бухаресте. Это мероприятие является не только кинофестивалем, но и международной сетью дистрибуции и продвижения короткометражного кино. В номинации были представлены шесть картин из США, Бразилии, Франции, Великобритании и России.



Также фильм вышел в финал на международном кинофестивале «Rome Independent Prisma Awards» (Рим, Италия) в номинации «Лучший документальный фильм» и был удостоен награды в номинации «Лучший постер» (дизайнер Мария Степанова) на международном кинофестивале «Košice International Monthly Film Festival» (Кошица, Словакия).



Лента также вошла в официальный отбор нескольких международных кинофестивалей «Mabig film festival» (Аугсбург, Германия), «Screen Power Film Festival» (Лондон, Великобритания), «Rolling ideas» (Трансильвания, Румыния), «Moscow Shorts» (Москва, Россия).



Кинофильм был снят к 80-летию Иркутской областной филармонии. По словам режиссёра Полины Степановой, лента рассказывает о миссии музыканта, о преемственности поколений, о роли дирижёра в симфоническом оркестре, силе народной музыки, о голосах, «летящих к Богу».



Съёмки велись в течение двух лет. Команда облкинофонда сопровождала музыкантов в их гастролях. Уникальными стали съёмки в знаменитой Музикферайн – легендарной филармонической площадке в Вене.



В съёмках фильма приняли участие операторы: члены союза кинематографистов Антон Сотников, Дмитрий Слободчиков и лауреат госпремии РФ Юрий Ермолин, а также оператор Илья Закаблуковский. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и архивов Иркутской области.