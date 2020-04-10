В Бурятии рассказали о состоянии пациентки с COVID-19 на ИВЛ

Медики консультируются с коллегами из Москвы
Случаи заражения коронавирусом в Джидинском, Тункинском, и в больнице в Иволгинском районе еще не подтвердились. Об этом сообщила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова и заместитель руководителя Роспотребнадзора Елена Кузьмина.
Напомним, по состоянию на 10 апреля в Бурятии зарегистрирован 61 случая заражения, 12 человек выписались, одна пациентка скончалась.
Известно, что одна пациентка находится на аппарате ИВЛ – ей 86 лет, есть сопутствующие заболевания.
- К сожалению, пожилые пациенты переносят заболевание тяжело. У неё пневмония в течение двух недель. Мы консультируемся с Москвой, подключаем все и очень надеемся на положительный результат,- сказала министр здравоохранения.
Сегодня у 13 человек есть подозрение на коронавирус, хотя накануне инфекцию подозревали только у троих человек.
- Нельзя говорить о какой-то закономерности, сейчас те же самые очаги, подозрительные могут быть с первого очага, либо с внебольничной пневмонией. Есть прибывающие граждане. Новых категорий нет. Будем надеяться, что будет отрицательный результат, - рассказала Елена Кузьмина.
По её словам, сейчас выявляются люди с подозрением из последних очагов. Так, одна женщина инфицировала свою дочь, члены другой семьи прибыли из Москвы, оказались инфицированными и при обследовании близкого круга там также образовался семейный очаг.
Евгения Лудупова рассказала, что пристальное внимание уделяется ОРВИ, внебольничной пневмонии, кроме того, ужесточен опрос людей.
- Мы видим факт того, что иногда люди дают недостоверную информацию, не всегда понимают, что необходимо более детально рассказать. Мы максимально будем выяснять анамнез. У нас задача – исключить все возможности риска на уровне дома, чтобы не заблокировать стационары. Мы будем прицельно работать с каждым случаем ОРВИ и с каждым случаем внебольничной пневмонии, - рассказала министр.
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Общество, Фото:
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