 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

10 Апреля

09 Апреля

Популярное

В Бурятии рассказали о состоянии пациентки с COVID-19 на ИВЛ

В Бурятии рассказали о состоянии пациентки с COVID-19 на ИВЛ
Общество,  Фото:pixabay.com
Медики консультируются с коллегами из Москвы

Случаи заражения коронавирусом в Джидинском, Тункинском, и в больнице в Иволгинском районе еще не подтвердились. Об этом сообщила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова и заместитель руководителя Роспотребнадзора Елена Кузьмина.

Напомним, по состоянию на 10 апреля в Бурятии зарегистрирован 61 случая заражения, 12 человек выписались, одна пациентка скончалась. 

Известно, что одна пациентка находится на аппарате ИВЛ – ей 86 лет, есть сопутствующие заболевания.

- К сожалению, пожилые пациенты переносят заболевание тяжело. У неё пневмония в течение двух недель. Мы консультируемся с Москвой, подключаем все и очень надеемся на положительный результат,- сказала министр здравоохранения.

Сегодня у 13 человек есть подозрение на коронавирус, хотя накануне инфекцию подозревали только у троих человек.

- Нельзя говорить о какой-то закономерности, сейчас те же самые очаги, подозрительные могут быть с первого очага, либо с внебольничной пневмонией. Есть прибывающие граждане. Новых категорий нет. Будем надеяться, что будет отрицательный результат, - рассказала Елена Кузьмина.

По её словам, сейчас выявляются люди с подозрением из последних очагов. Так, одна женщина инфицировала свою дочь, члены другой семьи прибыли из Москвы, оказались инфицированными и при обследовании близкого круга там также образовался семейный очаг.

Евгения Лудупова рассказала, что пристальное внимание уделяется ОРВИ, внебольничной пневмонии, кроме того, ужесточен опрос людей.

- Мы видим факт того, что иногда люди дают недостоверную информацию, не всегда понимают, что необходимо более детально рассказать. Мы максимально будем выяснять анамнез. У нас задача – исключить все возможности риска на уровне дома, чтобы не заблокировать стационары. Мы будем прицельно работать с каждым случаем ОРВИ и с каждым случаем внебольничной пневмонии, - рассказала министр.
коронавирус
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии рассказали о состоянии пациентки с COVID-19 на ИВЛ
В Бурятии рассказали о состоянии пациентки с COVID-19 на ИВЛ
Общество, 10.04.2020
Медики консультируются с коллегами из Москвы
В Бурятии новый танцевальный челлендж «БурМоДэнс» стал вирусным
В Бурятии новый танцевальный челлендж «БурМоДэнс» стал вирусным
Общество, 10.04.2020
Его запустил балетмейстер театра «Байкал» Арсалан Санданов
В Бурятии закрылся пропускной пункт на дороге
В Бурятии закрылся пропускной пункт на дороге
Общество, 10.04.2020
Кабанский район снял ограничения для движения транспорта
Аграрии Бурятии присоединились к флешмобу #мыдлявасбезвыходных
Аграрии Бурятии присоединились к флешмобу #мыдлявасбезвыходных
Общество, 10.04.2020
В нём участвуют все работники сельского хозяйства
Жителей Бурятии просят воздержаться от въезда в пограничную зону
Жителей Бурятии просят воздержаться от въезда в пограничную зону
Общество, 10.04.2020
Мера направлена на предотвращение распространения коронавирусной инфекции
Более 5 тысяч жителей Бурятии получают ежемесячную выплату на первенца
Более 5 тысяч жителей Бурятии получают ежемесячную выплату на первенца
Общество, 10.04.2020
Размер ежемесячной выплаты составляет 12 065 рублей
Редкие животные, обитающие в Забайкалье, вошли в Красную книгу
Редкие животные, обитающие в Забайкалье, вошли в Красную книгу
Общество, 10.04.2020
В уникальный перечень вошли дзерен, манул, тарбаган и 45 видов птиц
В Бурятии волонтёры печатают на 3D-принтере средства защиты от коронавируса
В Бурятии волонтёры печатают на 3D-принтере средства защиты от коронавируса
Общество, 10.04.2020
Мейкеры передали врачам «инфекционки» 40 защитных щитков
В Бурятии должникам отменили пени за услуги ЖКХ
В Бурятии должникам отменили пени за услуги ЖКХ
Общество, 10.04.2020
Министр строительства Бурятии назвал это «очень своевременной мерой поддержки»
В Улан-Удэ приостановлена работа трёх маршрутов
В Улан-Удэ приостановлена работа трёх маршрутов
Общество, 10.04.2020
На некоторых маршрутах улан-удэнцам придётся ждать автобусы почти час
В Бурятии ездят пожарные машины с громкой связью
В Бурятии ездят пожарные машины с громкой связью
Общество, 10.04.2020
Огнеборцы напоминают о правилах с помощью громкоговорителей
Девятиклассники сдадут экзамены только по обязательным предметам
Девятиклассники сдадут экзамены только по обязательным предметам
Общество, 10.04.2020
Экзамены по выбору проводиться не будут из-за пандемии
Распылитель с дезраствором для обработки улиц Улан-Удэ весит 38 кг
Распылитель с дезраствором для обработки улиц Улан-Удэ весит 38 кг
Общество, 10.04.2020
Улан-удэнец, занимающийся дезинфекцией улиц, рассказал о своей работе
В Бурятии артиллеристы поразили вражеские цели
В Бурятии артиллеристы поразили вражеские цели
Общество, 10.04.2020
Более тысячи огневых задач выполнили артиллеристы в ходе полевого выхода

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^