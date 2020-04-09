Пробы брали у кур «Улан-Удэнской птицефабрики»
В Бурятии специалисты управления Россельхознадзора в рамках государственного эпизоотологического мониторинга отобрали 40 проб патологического материала кур, принадлежащих АО «Улан-Удэнская птицефабрика», для исследования на сальмонеллез.
Биоматериал для проведения лабораторной экспертизы направили в Иркутскую межобластную ветеринарную лабораторию.
В результате лабораторных исследований возбудителя сальмонеллеза не выявлено, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Справка:
Сальмонеллез – острое инфекционное заболевание желудочно-кишечного тракта, обусловленное инфицированием организма бактериями рода сальмонеллы (Salmonella).
Основной путь заражения - пищевой, при этом факторами передачи инфекции могут быть различные пищевые продукты - мясо млекопитающих, птиц, рыба, яйца и яичные продукты, молоко и молочные продукты и др. Второй путь передачи инфекции - водный, где фактором передачи является вода открытых водоемов или водопроводная вода в условиях аварийных ситуаций.
В Бурятии у кур нет сальмонеллеза
Общество, Фото:
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