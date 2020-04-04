В Иркутске проходят контролируемые отжиги сухой травы

Общество, Фото: из архива

Каждый пал контролируют две пожарные цистерны и 10-12 человек, оснащённые индивидуальными средствами пожаротушения



В Иркутске приступили к контролируемым отжигам сухой растительности. Планы по профилактическим мероприятиям разрабатывают и согласовывают в каждом округе города, их проводят специалисты МКУ г. Иркутска «Безопасный город» совместно с пожарной службой и отделом надзорной деятельности МЧС.



– В рамках подготовки территории города к весенне-летнему пожароопасному периоду 2020 года профильные службы проводят контролируемые точечные отжиги прошлогодней растительности. Специалистами была определена территория, которая может пострадать от стихийных палов сухой травы. Границы отжигов чётко определены, рассчитано направление горения. Необходимо провести данную работу до наступления пожароопасного периода, – отметил вице-мэр Иркутска Руслан Болотов.



Традиционно контролируемые отжиги проводят в осенний и весенний период во всех округах Иркутска. Работы ведутся на острове Конный, в районе объездной дороги Ново-Ленино, в районе Радищевского кладбища, рядом с Ново-Иркутской ТЭЦ. Каждый пал контролируют две пожарные цистерны и 10-12 человек, оснащённые индивидуальными средствами пожаротушения – ранцевыми огнетушителями и ручным инструментом.



Кроме контролируемых отжигов, в рамках подготовки к пожароопасному периоду во всех округах Иркутска проводится различные профилактические мероприятия: объезд подконтрольных территорий, очистка и вывоз сухой травы, работы по ликвидации несанкционированных свалок.



– С 10 апреля вводится особый противопожарный режим на территории Иркутской области, и применение открытого огня будет запрещено, – подчеркнул начальник службы по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности МКУ Иркутска «Безопасный город» Александр Тройнин. – Подготовка города к пожароопасному периоду проходит во взаимодействии с ГУ МЧС России по Иркутской области. На сегодня уже произведён отжиг порядка 5 гектаров, работы продлятся до 9 апреля.



Мероприятия по контролируемому отжигу травы могут проводить только специализированные организации, сообщили в мэрии Иркутска.

