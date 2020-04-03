Служба крови Бурятии просит доноров прийти на сдачу крови

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

На станции переливания крови соблюдаются все меры для противодействия распространению вируса



Служба крови Бурятии просит доноров, несмотря на карантин, приходить на донацию. «Донация – уважительная причина», отметили здесь. Нужны положительные резус-факторы всех групп крови.



- На станции переливания крови (ул. Пирогова, 7а) соблюдаются все меры для противодействия распространению вируса (вентилирование помещений, дезинфекция кабинетов и помещений, измерение температуры тела сотрудникам и всем донорам при входе, масочный режим среди сотрудников), - сообщается в группе Службы крови Бурятии в соцсети.



Какие документы нужно предъявить донору? Это паспорт, СНИЛС и результат флюорографии.



Нельзя есть перед донацией острое, жареное, солёное, копчёное, фаст-фуд, молочное, бананы, орехи, финики и яйца.



Можно сладкий чай, компот, сухари, кашу без масла на воде, отварные крупы.



Донору выплачивается компенсация (587 рублей) и выдается справка об освобождении от работы на 2 дня (день донации +1 день) с сохранением зарплаты - по согласованию с начальством.



- Приходите, мы вас очень ждём с 8 до 13 часов каждый будний день. По четвергам с 9 до 13 часов. 4 апреля – рабочая суббота (приём доноров с 8 до 13 ч.). Есть противопоказания – ознакомьтесь на сайте brspk03.ru. Если есть вопросы, пишите в Директ, звоните 437234, - добавили специалисты.

