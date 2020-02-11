На льду Байкала пройдёт фестиваль скандинавской ходьбы

Запланированы спортивные, творческие, развлекательные и деловые мероприятия



V областной зимний фестиваль скандинавской ходьбы «Ольхонский Нордик – 2020» состоится с 7 по 9 марта в Иркутской области. Местом проведения станет акватория бухты Базарной на Малом море вблизи посёлка Сахюрта и база «Ветер странствий». Об этом сообщает Байкальская федерация скандинавской ходьбы.



Открытие фестиваля состоится 8 марта в 9:30. Программа включает спортивные, деловые, творческие, развлекательные и экскурсионные мероприятия.



Спортивная часть

7 марта с 15:00 до 17:00 пройдут отборочные соревнования по технике «нордик-скилс». 8 марта в 10:30 – начало стартов на 2 км (для начинающих), 5 км (с 14 лет), 10 км (с 14 лет) и 21 км (18-60 лет). В этот же день с 15:00 до 16:00 состоятся полуфинал и финал соревнований по технике «нордик-скилс» (возраст с 14 лет).



Деловая часть

7 марта с 17:00 до 19:00 будет проведён круглый стол «Движение за здоровое и активное долголетие». С 20:00 до 21:00 состоится брифинг «Всё о Фестивале 2020». Также в этот день стартует фотоконкурс «Палки рулят!», который продлится до 1 ноября.



Творческо-развлекательная часть

С 7 до 9 марта пройдёт выставка-распродажа рукоделия «Сканди-зима». 8 марта с 16:00 до 17:00 состоится чаепитие «Хороши блиночки к чаю!». С 15:00 до 16:00 можно будет поучаствовать в конкурсе «Рисунок на льду». Также запланирован в программе фестивальный концерт.



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