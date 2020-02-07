Лидирующее положение занимает команда «Локомотив»
В Улан-Удэ продолжаются игры традиционного футбольного турнира «Зимний мяч». Матчи проходят по субботам на стадионе «Локомотив». В соревнованиях принимают участие 8 команд: «Локомотив». «ВСГУТУ-ДСС-ДЮСШ-5», «Восток», «БГУ», «Ветераны», «Бурятия-М», «Лимонад», «Металлист».
На данный момент первое место с 12 очками занимает команда «Локомотив». Сразу у 3 команд на счету 10 очков – это «Восток», «ВСГУТУ-ДСС-ДЮСШ-5» и «Ветераны». Все они идут на втором месте.
8 и 15 февраля пройдут решающие игры в борьбе за призовые места. На этой неделе между собой сыграют «Восток» и «Локомотив», на следующей – за места поборются «ВСГУТУ» и «Ветераны». Об этом сообщает паблик «Футбол Республики Бурятия».
В Улан-Удэ стартуют решающие игры турнира «Зимний мяч»
Общество, Фото:
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