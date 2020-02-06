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Жителей Бурятии призывают придумать дизайн талисмана «Алтарганы-2020»

Жителей Бурятии призывают придумать дизайн талисмана «Алтарганы-2020»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Конкурс проводится с 27 января по 10 марта

Как сообщал «Байкал-Daily», в Агинском Бурятском округе полным ходом идут подготовительные работы для встречи участников XIV международного бурятского фестиваля «Алтаргана-2020», который состоится 17-18 июля в посёлке Агинское. В этом году наряду с основным логотипом фестиваля – традиционным хори-бурятским тотемом – Лебедем, талисманом фестиваля станет образ Шоно (волка).

Сегодня был объявлен межрегиональный конкурс на лучший дизайн-проект образа Шоно (волка) - талисмана фестиваля «Алтаргана-2020».

Талисман фестиваля должен представлять собой произведение изобразительного искусства в виде образа Шоно (волка) в национальном костюме хоринских бурят (дэгэл, малгай, гутал), допускается использование как традиционного, так и стилизованного костюма.

Также, для возможности использовать талисман в качестве костюма в натуральную величину (в котором возможно ходить, танцевать и взаимодействовать с общественностью), на рисунках образ должен быть представлен спереди и сзади, голова – в анфас и профиль. Количество рисунков – не ограничено. Приветствуется серия образа Шоно (волка) в разных ракурсах, например, в виде участника «Эрын гурбан наадан» и пр.

Образ Шоно (волка) должен являться отражением культурных особенностей с национальным характером; вызывать позитивные эмоции, при этом он должен быть интересным и оригинальным, подчеркнули в пресс-службе минкультуры Бурятии.

Один из трёх дизайн-проектов победителей конкурса, набравший максимальное количество голосов членов краевого организационного комитета по подготовке и проведению на территории Забайкальского края XIV Международного бурятского фестиваля «Алтаргана-2020», признается официальным Талисманом фестиваля, при этом дизайн-проект может быть доработан профессиональными дизайнерами.

К участию приглашаются все желающие без ограничений по возрасту и роду деятельности. Конкурс проводится с 27 января по 10 марта 2020 года.

Пройдет в три этапа: первый этап – заявочный с 27 января по 25 февраля 2020 года. Включает прием дизайн-проектов талисмана на e-mail: agacnt@mail.ru.

Второй этап – отборочный, проводится с 25 по 28 февраля 2020 года. Включает отбор организатором конкурса дизайн-проектов талисмана, соответствующих условиям положения. На заключительном этапе 1 марта 2020 года состоится заседание членов жюри.

Учредителем конкурса является администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, организатор – ГУК «Центр развития бурятской культуры Забайкальского края».



Алтаргана конкурс талисман
 
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