Комики с ТНТ дали мастер-классы юным юмористам Бурятии

В первой республиканской «Школе юмора» прошло обучение со звёздами телеканала «ТНТ»
В Улан-Удэ прошёл финальный этап обучения первой республиканской «Школы юмора». К ребятам приехали юмористы с телеканала «ТНТ»: Марк Сергиенко — резидент шоу «Прожарка» и финалист «Comedy Баттл», а также Антон Остерников — трёхкратный финалист «Comedy Баттл» и резидент шоу «Не спать». Ребята 1 и 2 февраля прошли обучение у мастеров стендапа и стали лучше шутить и теперь знают, как достичь успеха в непростом деле – рассмешить зрительный зал, сообщает пресс-служба минкультуры Бурятии.
Более 20 ребят из районов Бурятии и Улан-Удэ вместе с известными комиками досконально разобрали свои заранее подготовленные выступления и поработали над главными вопросами: как достичь успеха в комедийных выступлениях и как стать знаменитым?
После двухдневного обучения ученики рассказали, что им понравилось и почему они не жалеют о том, что два выходных дня они провели со звёздами ТНТ.
Участник «Школы юмора» из села Иволгинск 14-летний Артём рад услышать лекции от комиков, которые знают о юморе не понаслышке.
- Два дня пролетели как один, ни разу не пожалел, что решил попробовать свои силы и пришёл на кастинг. Даже не жалею, что в субботу и воскресенье я провожу на мастер-классе, - отметил Артём.
Участница школы юмора из Тарбагатая, 13-летняя Ирина мечтает о том, чтобы над её шутками смеялись.
- Раньше я хотела, чтобы мои шутки были смешные, хотела, чтобы над ними все смеялись. Прослушала двухдневный курс, что-то уже получается, люди смеются, значит курс прослушала не зря. Антон Константинович и Марк классные, очень интересно их слушать, - отметила участница.
Теперь ученикам школы юмора предстоит доработка выступлений с учётом пометок комиков. А затем все финалисты школы выступят на итоговом общем концерте в Улан-Удэ. Место и время проведения концерта пока неизвестно.
Как сообщал «Байкал-Daily», школа юмора — проект, который стал возможен благодаря победе в грантовом конкурсе Росмолодёжи. Организатор Никита Суханов выиграл 450 тысяч рублей на молодёжном форуме «Таврида». Для участия набирали учеников в пяти районах республики: Иволгинский, Тарбагатайский, Селенгинский, Кабанский и Заиграевский, а также в городе Улан-Удэ. Ограничений по возрасту не было. Самому юному участнику — 8, самому опытному — 42.
Комики с ТНТ дали мастер-классы юным юмористам Бурятии
Общество, Фото:
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