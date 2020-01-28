В основном наркопреступления совершают студенты в поисках быстрого заработка
В 2019 году сотрудниками полиции проведены мероприятия, направленные на противодействие незаконному обороту наркотиков и психотропных веществ.
- По итогам 2019 года отмечается незначительное снижение количества выявленных преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств на 3,2%, с 1358 до 1314. При этом количество выявленных преступлений, относящихся к категории тяжких и особо тяжких, возросло на 6%, - сообщил начальник отдела межведомственного взаимодействия УНК МВД по Бурятии Николай Шмаков.
Количество выявленных фактов сбыта наркотиков также возросло на 16,9%. В 2019 году зарегистрировано 152 таких случаев, в 2018 – 130. Из незаконного оборота было изъято около 895 килограммов наркотиков.
- Возраст у сбытчиков разный. Есть и молодые люди, и люди за 30 и 40 лет. Но, в основном, это молодые люди, студенты, которые хотят быстро заработать деньги, распространяя наркотики через Интернет, - добавил Николай Шмаков.
В 2019 году возросло количество случаев незаконного оборота синтетических наркотиков, на 43,3%. Всего полицейскими было изъято 3158 «синтетики».
В 2019 году в Бурятии изъято 895 килограммов наркотиков
Общество, Фото:
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