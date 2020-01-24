Абитуриенты из республики могут поступить по трём специальностям
Театральный художественно-технический колледж (г. Москва) выделил 10 целевых мест очного обучения для абитуриентов из Бурятии по специальностям: «художественно-декорационное оформление кукольного спектакля», «светорежиссура», «сценическая техника и технологии аудиовизуальных программ». Выпускники школ поступят в колледж в июле 2020 года, сообщает пресс-служба театра «Ульгэр».
- В конце 2019 года министерство культуры Бурятии обратилось к департаменту культуры Москвы с просьбой о выделении квоты в ТХТК для представителей Бурятии. На днях пришёл ответ, что нашу просьбу подтвердили. Сейчас мы начинаем собирать заявки с желающих. Кто-то из тех, кто пройдёт обучение в колледже, придёт работать в наше обновлённое здание театра, а кто-то сможет устроиться в один из театров Бурятии, – рассказала директор театра кукол «Ульгэр» Баирма Дашидоржиева.
Справка:
Театральный художественно-технический колледж – это старейшее средне-специальное театральное учебное заведение города Москвы в системе подготовки специалистов среднего звена для учреждений культуры и искусства. Колледж был основан 20 октября 1931 года по инициативе комсомольской организации Большого театра. Сегодня по праву считается уникальным заведением, выпускающим мастеров для постановочных цехов театров, кино, телестудий, концертных мероприятий и т.д. Выпускники колледжа являются крайне востребованными в театрах и арт-студиях Москвы.
Колледж в Москве выделил для бурятского театра «Ульгэр» 10 целевых мест
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