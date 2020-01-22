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В Бурятии воспитанник школы-интерната изнасиловал двух учениц

В Бурятии воспитанник школы-интерната изнасиловал двух учениц
Общество,  Фото:pixabay.com
Следователи выяснили, что на протяжении нескольких лет среди воспитанников складывалась нездоровая обстановка

В декабре 2019 года в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в Галтайской специальной (коррекционной) школе-интернате один из подростков изнасиловал несовершеннолетнюю ученицу.

После процессуальной проверки сообщения следователями в отношении парня возбуждены два уголовных дела «Изнасилование несовершеннолетней» (п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ). Юноше, которому в настоящее время уже исполнилось 18 лет, предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

По данным следствия, в 2017 и 2018 годах один из воспитанников в этом образовательном учреждении неоднократно совершал изнасилования ученицы. Также в 2018 году он совершил изнасилование ещё одной воспитанницы интерната в лесу возле оздоровительного лагеря, в который дети выезжали летом.

- Помимо этого, следователи выяснили, что в указанном интернате на протяжении последних нескольких лет среди воспитанников складывалась нездоровая обстановка, связанная с применением физического насилия, унижением более слабых детей, употреблением несовершеннолетними наркотических средств. При этом администрацией учреждения данные факты своевременно выявлены не были, в связи с чем, в отношении руководства школы возбуждено уголовное дело о должностном преступлении, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Бурятии.

Все уголовные дела соединены в одно производство и переданы для дальнейшего расследования в отдел по расследованию особо важных дел следственного управления.

- В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление полной картины всех преступлений. Помимо сбора доказательственной базы, следствием в рамках полномочий по предупреждению преступлений устанавливаются причины и условия, способствовавшие их совершению. Производство следственных действий по уголовному делу осуществляется при оперативной поддержке сотрудников МВД по Бурятии, - заключили в СУ СК РФ по республике. 
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