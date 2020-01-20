Осуждённые в Иркутской области посетили крещенские службы

- В целях духовно-нравственного и религиозного просвещения лиц, отбывающих наказание, между ГУФСИН России по Иркутской области и Иркутской митрополией Русской православной церкви заключено бессрочное соглашение. Священнослужители активно участвуют в воспитательном процессе, обеспечивают желающих духовной литературой, участвуют в благотворительной и попечительской деятельности, оказывают помощь по оборудованию помещений для совершения религиозных обрядов, - сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Иркутской области.









Православный праздник Крещение Господне отметили в исправительных учреждениях и следственных изоляторах ГУФСИН по Иркутской области. В воскресенье осуждённые посетили храмы, набрали освящённую воду и приняли участие в крещенских купаниях. Всего в крещенских службах приняли участие 559 осуждённых.Наибольшее число прихожан - более ста человек - посетили храм Покрова Божией Матери в исправительной колонии №19 (п. Маркова Иркутского района). Храм находится на реставрации, уже завершены внешние строительные работы, продолжается внутренняя отделка и роспись. Окормляющий колонию священник Дмитрий Старцев провёл литургию, совершил чин Великого освящения и первым окунулся в купель с крещенской водой. В купаниях участвовали более 30 осуждённых.