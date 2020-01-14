Второе место заняли спортсмены из Цакира
В районном центре Закаменского района Бурятии прошёл VI республиканский открытый турнир по хоккею с мячом на призы АО «Закаменск». Соревнования проходили с 4 по 5 января.
Всего в турнире принимало участие 7 команд, которые были поделены на 2 подгруппы. В результате групповых этапов в полуфинал вышли 4 команды: сборные закаменских сёл Улекчин и Цакир, «Акрополь» из Закаменска и «Кумын» из Кяхты. В полуфинальной встрече «Кумын» в упорнейшей борьбе одержал победу над «Улекчином» со счётом 2:1, обеспечив тем самым себе выход в финал. «Цакир» выиграл встречу у «Акрополя».
В финале кяхтинская команда «Кумын» заняла первое место, обыграв с уверенным счетом (5:1) «Цакир».
В составе «Кумына» выступили: капитан Богданов Игорь, Вамбуев Алексей, Гыгмытов Владимир, Жаркой Вячеслав, Игумнов Андрей, Капустин Виктор, Леснеев Леонид, Ломбонов Владислав, Лубсанов Алексей, Носков Вячеслав, Осеев Александр, Ринчинов Булат, Сунграпов Бато. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального образования «Город Кяхта».
Кяхта победила на республиканском турнире по хоккею с мячом
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
На соревнования также приехали спортсмены из Иркутской области
Приём и регистрация заявок будет проходить с 13 января по 13 февраля этого года
Обе долгожительницы родились в середине января 1930 года
Жамсаран Цыдыпов уступил пол-очка победителю турнира
В них примут участие юноши 2006-2007 гг.р., мальчики и девочки 2008-2009 гг.р.
Стартовал конкурс работ авторов, проживающих в республике
Освящение купели пройдёт 19 января в 10:00
Димчик Ринчинов взял «серебро» в весовой категории 57 кг
Пара отметила 50-летие совместной жизни
Победу одержали Яна Енина и Александр Кондрашин
Матушка подарила заключённым рождественские подарки
Также ему отправили бандероль
Крещенские купания горожанам организуют недалеко от Одигитриевского собора
Переход на них добровольный
За декабрь улан-удэнцы звонили в диспетчерскую службу по поводу теплоснабжения 467 раз