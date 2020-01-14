 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

14 Января

13 Января

Популярное

Кяхта победила на республиканском турнире по хоккею с мячом

Кяхта победила на республиканском турнире по хоккею с мячом
Общество,  Фото:пресс-служба администрации МО «Город Кяхта»
Второе место заняли спортсмены из Цакира

В районном центре Закаменского района Бурятии прошёл VI республиканский открытый турнир по хоккею с мячом на призы АО «Закаменск». Соревнования проходили с 4 по 5 января.

Всего в турнире принимало участие 7 команд, которые были поделены на 2 подгруппы. В результате групповых этапов в полуфинал вышли 4 команды: сборные закаменских сёл Улекчин и Цакир, «Акрополь» из Закаменска и «Кумын» из Кяхты. В полуфинальной встрече «Кумын» в упорнейшей борьбе одержал победу над «Улекчином» со счётом 2:1, обеспечив тем самым себе выход в финал. «Цакир» выиграл встречу у «Акрополя».

В финале кяхтинская команда «Кумын» заняла первое место, обыграв с уверенным счетом (5:1) «Цакир».

В составе «Кумына» выступили: капитан Богданов Игорь, Вамбуев Алексей, Гыгмытов Владимир, Жаркой Вячеслав, Игумнов Андрей, Капустин Виктор, Леснеев Леонид, Ломбонов Владислав, Лубсанов Алексей, Носков Вячеслав, Осеев Александр, Ринчинов Булат, Сунграпов Бато. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального образования «Город Кяхта».
Кяхта спорт турнир хоккей с мячом Бурятия Закаменский район
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

На севере Бурятии провели рождественский турнир по боксу
На севере Бурятии провели рождественский турнир по боксу
Общество, 14.01.2020
На соревнования также приехали спортсмены из Иркутской области
В Бурятии объявлен конкурс работ на бурятском языке
В Бурятии объявлен конкурс работ на бурятском языке
Общество, 14.01.2020
Приём и регистрация заявок будет проходить с 13 января по 13 февраля этого года
В Кяхтинском районе Бурятии поздравили двух 90-летних юбиляров
В Кяхтинском районе Бурятии поздравили двух 90-летних юбиляров
Общество, 14.01.2020
Обе долгожительницы родились в середине января 1930 года
Шахматист из Бурятии стал вторым в «Рапид Гран-При России»
Шахматист из Бурятии стал вторым в «Рапид Гран-При России»
Общество, 14.01.2020
Жамсаран Цыдыпов уступил пол-очка победителю турнира
В Иркутске состоятся всероссийские соревнования по дзюдо
В Иркутске состоятся всероссийские соревнования по дзюдо
Общество, 14.01.2020
В них примут участие юноши 2006-2007 гг.р., мальчики и девочки 2008-2009 гг.р.
В Бурятии издадут лучшие работы по краеведческой и детской литературе
В Бурятии издадут лучшие работы по краеведческой и детской литературе
Общество, 14.01.2020
Стартовал конкурс работ авторов, проживающих в республике
Бурятский легионер стал призёром чемпионата Беларуси по вольной борьбе
Бурятский легионер стал призёром чемпионата Беларуси по вольной борьбе
Общество, 14.01.2020
Димчик Ринчинов взял «серебро» в весовой категории 57 кг
В Бурятии «золотые» юбиляры станцевали супружеский танец
В Бурятии «золотые» юбиляры станцевали супружеский танец
Общество, 14.01.2020
Пара отметила 50-летие совместной жизни
Спортсмены из Бурятии стали чемпионами России по пулевой стрельбе
Спортсмены из Бурятии стали чемпионами России по пулевой стрельбе
Общество, 14.01.2020
Победу одержали Яна Енина и Александр Кондрашин
Игуменья Ника посетила осуждённых женщин в Улан-Удэ
Игуменья Ника посетила осуждённых женщин в Улан-Удэ
Общество, 14.01.2020
Матушка подарила заключённым рождественские подарки
В Улан-Удэ на Крещение откроют одну купель
В Улан-Удэ на Крещение откроют одну купель
Общество, 14.01.2020
Крещенские купания горожанам организуют недалеко от Одигитриевского собора
В Улан-Удэ втрое сократилось количество жалоб на отопление
В Улан-Удэ втрое сократилось количество жалоб на отопление
Общество, 14.01.2020
За декабрь улан-удэнцы звонили в диспетчерскую службу по поводу теплоснабжения 467 раз
^