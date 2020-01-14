Кяхта победила на республиканском турнире по хоккею с мячом

Общество, Фото: пресс-служба администрации МО «Город Кяхта»

Второе место заняли спортсмены из Цакира



В районном центре Закаменского района Бурятии прошёл VI республиканский открытый турнир по хоккею с мячом на призы АО «Закаменск». Соревнования проходили с 4 по 5 января.



Всего в турнире принимало участие 7 команд, которые были поделены на 2 подгруппы. В результате групповых этапов в полуфинал вышли 4 команды: сборные закаменских сёл Улекчин и Цакир, «Акрополь» из Закаменска и «Кумын» из Кяхты. В полуфинальной встрече «Кумын» в упорнейшей борьбе одержал победу над «Улекчином» со счётом 2:1, обеспечив тем самым себе выход в финал. «Цакир» выиграл встречу у «Акрополя».



В финале кяхтинская команда «Кумын» заняла первое место, обыграв с уверенным счетом (5:1) «Цакир».



В составе «Кумына» выступили: капитан Богданов Игорь, Вамбуев Алексей, Гыгмытов Владимир, Жаркой Вячеслав, Игумнов Андрей, Капустин Виктор, Леснеев Леонид, Ломбонов Владислав, Лубсанов Алексей, Носков Вячеслав, Осеев Александр, Ринчинов Булат, Сунграпов Бато. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального образования «Город Кяхта».

