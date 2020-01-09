В колониях Иркутской области открыли овощехранилища

Общество, Фото: Пресс-служба ГУФСИН России по Иркутской области

Строение позволит хранить картофель круглый год



Сборно-разборными картофелехранилищами оснастили исправительную колонию №3 в Иркутске и ИК-19 в посёлке Маркова Иркутского района по пилотному проекту в целях приведения условий хранения овощной продукции в соответствие с нормативными требованиями.



Строение площадью 280 квадратных метров, вместимостью до 200 тонн обеспечит круглогодичное хранение картофеля.



- Введение в эксплуатацию данных сооружений позволит в круглогодичном режиме обеспечить осуждённых свежим картофелем, а также снизить затраты на питание отбывающих наказание, - сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Иркутской области.



В возведении картофелехранилищ принимали участие осуждённые, отбывающие наказание в ИК-4, участок, функционирующий как исправительный центр в посёлке Плишкино Иркутского района, и ИК-19.

