Строение позволит хранить картофель круглый год
Сборно-разборными картофелехранилищами оснастили исправительную колонию №3 в Иркутске и ИК-19 в посёлке Маркова Иркутского района по пилотному проекту в целях приведения условий хранения овощной продукции в соответствие с нормативными требованиями.
Строение площадью 280 квадратных метров, вместимостью до 200 тонн обеспечит круглогодичное хранение картофеля.
- Введение в эксплуатацию данных сооружений позволит в круглогодичном режиме обеспечить осуждённых свежим картофелем, а также снизить затраты на питание отбывающих наказание, - сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Иркутской области.
В возведении картофелехранилищ принимали участие осуждённые, отбывающие наказание в ИК-4, участок, функционирующий как исправительный центр в посёлке Плишкино Иркутского района, и ИК-19.
В колониях Иркутской области открыли овощехранилища
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