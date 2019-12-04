Парк в Краснодарском крае помогали убирать добровольцы из Бурятии

Более 30 добровольцев из республики участвуют в форуме в Сочи



«Сафари-парк» в Краснодарском крае сегодня помогали убирать волонтёры из Бурятии.



Уборка состоялась в рамках полезной программы ежегодного международного форума добровольцев в Сочи.



- Дети с ограниченными возможностями, редкие животные, организация и проведение поисково-спасательных организаций, благоустройство территорий - нуждающихся во внимании добровольцев огромное количество, - отметили в пресс-службе минспорта Бурятии.



Всего от Бурятии в главном событии года для добровольцев в Сочи участвуют более 30 добровольцев. Мероприятие продлится со 2 по 6 декабря.





