Более 30 добровольцев из республики участвуют в форуме в Сочи
«Сафари-парк» в Краснодарском крае сегодня помогали убирать волонтёры из Бурятии.
Уборка состоялась в рамках полезной программы ежегодного международного форума добровольцев в Сочи.
- Дети с ограниченными возможностями, редкие животные, организация и проведение поисково-спасательных организаций, благоустройство территорий - нуждающихся во внимании добровольцев огромное количество, - отметили в пресс-службе минспорта Бурятии.
Всего от Бурятии в главном событии года для добровольцев в Сочи участвуют более 30 добровольцев. Мероприятие продлится со 2 по 6 декабря.
Парк в Краснодарском крае помогали убирать добровольцы из Бурятии
Общество, Фото:
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