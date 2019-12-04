Случаев гриппа не зарегистрировано
Заболеваемость ОРВИ в Бурятии находится на сезонном уровне, не превышает эпидемических порогов по совокупному населению и возрастным группам. Случаев гриппа не зарегистрировано, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Бурятии.
По данным на 4 декабря, привито 527 990 человек, что составляет 53,7% от численности населения. Большинство привито в рамках национального календаря, в том числе прививки получили 196 тысяч детей.
Вакцинация населения против гриппа продолжается.
В Бурятии заболеваемость ОРВИ на сезонном уровне
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Анита Доржиева стала обладательницей Кубка всероссийского турнира
Случаев гриппа не зарегистрировано
Родственники осуждённых побывали в реабилитационном центре
Алиса Жамбалова отправится на этап Кубка мира в Лиллехаммере
Сельчанин пожаловался в прокуратуру на пенсионный орган
Некоторые из семерых мужчин не могли самостоятельно идти
Мероприятие приурочили ко Дню юриста
Бизнесмена оштрафовали на 40 тысяч рублей
По данным Бурятского гидрометцентра, 4 декабря по Прибайкалью, южным и центральным районам республики небольшой снег
На площади имени Ленина пройдёт конкурс художников и скульпторов
В столицу округа также приедут спортсмены из Иркутска и Свирска
В финал мероприятия прошли 11 медорганизаций республики
Он стал призёром среди юношей 15 лет в дисциплине «ката»
Его участниками стали школьники старших классов
В случае победы она получит 500 тысяч рублей