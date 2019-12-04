В Бурятии заболеваемость ОРВИ на сезонном уровне

Случаев гриппа не зарегистрировано



Заболеваемость ОРВИ в Бурятии находится на сезонном уровне, не превышает эпидемических порогов по совокупному населению и возрастным группам. Случаев гриппа не зарегистрировано, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Бурятии.



По данным на 4 декабря, привито 527 990 человек, что составляет 53,7% от численности населения. Большинство привито в рамках национального календаря, в том числе прививки получили 196 тысяч детей.



Вакцинация населения против гриппа продолжается.





