В Бурятии объявлен конкурс логотипов чемпионата по вольной борьбе

Победитель получит 50 000 рублей



В Бурятии объявлен конкурс на создание логотипа чемпионата России по вольной борьбе среди мужчин, который пройдёт в апреле 2020 года в Улан-Удэ. Победитель получит денежный приз в размере 50 000 рублей.



Свои работы на конкурс могут отправить все желающие. Главные требования – логотип должен быть уникален и легко узнаваем.



Вместе с логотипом участники предоставляют пояснительную записку в свободной форме с описанием представленного логотипа и расшифровкой ценностно-смыслового содержания объёмом не более 500 печатных знаков.



Итоги будут подведены уже до конца 2019 года, работы можно отправлять на электронный адрес minsportmol@govrb.ru до 20 декабря. Об этом сообщает пресс-служба минспорта РБ.

