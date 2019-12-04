Победитель получит 50 000 рублей
В Бурятии объявлен конкурс на создание логотипа чемпионата России по вольной борьбе среди мужчин, который пройдёт в апреле 2020 года в Улан-Удэ. Победитель получит денежный приз в размере 50 000 рублей.
Свои работы на конкурс могут отправить все желающие. Главные требования – логотип должен быть уникален и легко узнаваем.
Вместе с логотипом участники предоставляют пояснительную записку в свободной форме с описанием представленного логотипа и расшифровкой ценностно-смыслового содержания объёмом не более 500 печатных знаков.
Итоги будут подведены уже до конца 2019 года, работы можно отправлять на электронный адрес minsportmol@govrb.ru до 20 декабря. Об этом сообщает пресс-служба минспорта РБ.
В Бурятии объявлен конкурс логотипов чемпионата по вольной борьбе
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