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В Бурятии объявлен конкурс логотипов чемпионата по вольной борьбе

В Бурятии объявлен конкурс логотипов чемпионата по вольной борьбе
Общество, 
Победитель получит 50 000 рублей

В Бурятии объявлен конкурс на создание логотипа чемпионата России по вольной борьбе среди мужчин, который пройдёт в апреле 2020 года в Улан-Удэ. Победитель получит денежный приз в размере 50 000 рублей.

Свои работы на конкурс могут отправить все желающие. Главные требования – логотип должен быть уникален и легко узнаваем.

Вместе с логотипом участники предоставляют пояснительную записку в свободной форме с описанием представленного логотипа и расшифровкой ценностно-смыслового содержания объёмом не более 500 печатных знаков.

Итоги будут подведены уже до конца 2019 года, работы можно отправлять на электронный адрес minsportmol@govrb.ru до 20 декабря. Об этом сообщает пресс-служба минспорта РБ.
конкурс логотип чемпионат России вольная борьба спорт Бурятия
 
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