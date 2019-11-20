В здании выполнены основные работы
В столице Бурятии ремонт здания лингвистической гимназии №3 близится к завершению. Еженедельное рабочее совещание по ходу выполнения работ провёл директор хозяйственно-эксплуатационной группы комитета по образованию г. Улан-Удэ Зана Тумуров.
На данный момент выполнены основные работы. Произведена реставрация фасадов; проведено частичное благоустройство территории; полностью заменены инженерные коммуникации, включая отопление, электрику, вентиляцию, водоснабжение и водоотведение.
Сейчас продолжаются работы по внутренней отделке помещений. На этой неделе запланирован монтаж дверей, в конце месяца – установка нового оборудования и мебели. Об этом сообщает пресс-служба городского комитета по образованию.
В Улан-Удэ заканчивают ремонт гимназии №3
Общество, Фото:
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