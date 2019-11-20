В Улан-Удэ заканчивают ремонт гимназии №3

Общество, Фото: пресс-служба комитета по образованию г. Улан-Удэ

В здании выполнены основные работы



В столице Бурятии ремонт здания лингвистической гимназии №3 близится к завершению. Еженедельное рабочее совещание по ходу выполнения работ провёл директор хозяйственно-эксплуатационной группы комитета по образованию г. Улан-Удэ Зана Тумуров.



На данный момент выполнены основные работы. Произведена реставрация фасадов; проведено частичное благоустройство территории; полностью заменены инженерные коммуникации, включая отопление, электрику, вентиляцию, водоснабжение и водоотведение.



Сейчас продолжаются работы по внутренней отделке помещений. На этой неделе запланирован монтаж дверей, в конце месяца – установка нового оборудования и мебели. Об этом сообщает пресс-служба городского комитета по образованию.

