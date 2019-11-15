«Голосом» трамваев Улан-Удэ стала будущий учитель бурятского языка

Для того, чтобы выбрать диктора, который озвучит остановки на бурятском языке, были проведены прослушивания. Среди пятерых претендентов была выбрана студентка второго курса Восточного института БГУ Александра Цыденова.







Также были задействованы директор «Центра сохранения и развития бурятского языка» БГУ Александр Елаев и замдиректора Восточного института БГУ Гарма-Ханда Гунжитова. Они точно и правильно перевели все названия остановок.





