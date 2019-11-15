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«Голосом» трамваев Улан-Удэ стала будущий учитель бурятского языка

«Голосом» трамваев Улан-Удэ стала будущий учитель бурятского языка
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Озвучку на русском языке также сделали популярные радиоведущие

На этой неделе во всех трамваях Улан-Удэ обновили озвучку остановок на русском и бурятских языках. Как сообщал «Байкал-Daily», в сентябре в соцсетях горожане бурно обсуждали, какой голос подходит больше всего для записи и стоит ли добавлять озвучку на английском языке.

- Многие проголосовали за голос молодой и позитивный. С этой недели во всех трамваях звучит обновлённая озвучка на бурятском и русском языках! Это надо было сделать. Ведь многие остановки изменили свои названия, - рассказала пресс-секретарь МУП «Управление трамвая» Марина Раднаева в Facebook.

Остановки на русском языке озвучили ведущие «Русского радио» Валерий Егоров и Ирина Уланова.

Для того, чтобы выбрать диктора, который озвучит остановки на бурятском языке, были проведены прослушивания. Среди пятерых претендентов была выбрана студентка второго курса Восточного института БГУ Александра Цыденова.


Александра родом из села Санага Закаменского района. Она будущий учитель бурятского языка, поэтому свободно разговаривает на родном языке с семьёй и подругами. По словам студентки, процесс записи прошёл быстро и без единой запинки в студии ГТРК «Бурятия».

Также были задействованы директор «Центра сохранения и развития бурятского языка» БГУ Александр Елаев и замдиректора Восточного института БГУ Гарма-Ханда Гунжитова. Они точно и правильно перевели все названия остановок.


Пресс-секретарь «Управления трамвая» также поделилась, что помимо самих остановок, были добавлены предупреждения для безопасности пешеходов - держаться за поручни, обходить трамвай спереди, переходить дорогу внимательно, не отвлекаться на смартфон.
трамвай бурятский язык
 
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