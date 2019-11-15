Танцевальная пара из Улан-Удэ стала второй в Москве

В дни школьных каникул в Москве прошли турниры по танцевальному спорту



2-3 ноября в международном выставочном центре «Крокус-Экспо» состоялся международный турнир «Сюрприз», в котором приняли участие свыше 1300 танцевальных пар из 9 зарубежных стран и 48 регионов России.



Представители Улан-Удэ, спортсмены танцевально-спортивного клуба «Данс-Лидер» Евгений Харахинов и Людмила Клочихина (тренеры Елена Королёва и Алексей Трифонов) соревновались в нескольких категориях. В латиноамериканской программе категории «Взрослые и молодёжь, В класс» остались сразу за финальной чертой, заняв седьмое место. Дальше выступая на паркете с соперниками более высокого класса, Евгений и Людмила улучшили свой результат и среди пар своего класса стали четвёртыми в открытой категории «Молодёжь», третьими в категории «Взрослые и молодёжь» и вторыми в международной категории WDSF.



Оценивали турнир 113 судей из 27 регионов России и 9 зарубежных стран: Латвии, Эстонии, Белоруссии, Германии, Израиля, Италии, Турции, Сан-Марино.



Танцевальный дуэт также принял участие в российском турнире «Большой Кубок Прометея», который проводился в день народного единства 4 ноября на этой же современной площадке «Крокуса». В этом турнире соревновались спортсмены из 67 танцевально-спортивных клубов различных городов России. Спортсмены стали финалистами в европейской и в латиноамериканской программах. В стандартной программе категории «Взрослые и молодёжь, В класс» заняли шестое, а в категории «Взрослые и Молодежь, А класс» - пятое место.



В латиноамериканской программе этих же категорий спортсмены дважды поднялись на вторую ступень пьедестала, став серебряными призёрами турнира.



Евгений и Людмила вместе тренируются лишь с сентября этого года. Раньше Евгений занимался в другом клубе. В настоящее время пара готовится к следующему турниру, сообщили «Байкал-Daily» в Союзе танцевального спорта Бурятии.

