В Забайкалье до конца года выплатят компенсацию за засуху

Аграрии получат по страховке более 99 миллионов рублей



Министерство сельского хозяйства Российской Федерации провело экспертную оценку документов, подтверждающих гибель сельскохозяйственных культур в результате засухи в Забайкальском крае летом 2019 года. Сумма компенсации по застрахованным посевам составила более 99 миллионов рублей.



Выплата компенсации ожидается до конца 2019 года после принятия распоряжения правительства Российской Федерации о выделении средств Забайкальскому краю из федерального бюджета для выплаты компенсации аграриям. Возмещение затрат будет осуществляться по результатам экспертной оценки ущерба в результате чрезвычайной ситуации природного характера.



Пресс-служба краевого минсельхоза сообщает, что в результате засухи в летний период 2019 года пострадало 47 хозяйств в 6 районах Забайкальского края, площадь гибели сельскохозяйственных культур составила 35,4 тысяч гектаров.

