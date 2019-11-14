Аграрии получат по страховке более 99 миллионов рублей
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации провело экспертную оценку документов, подтверждающих гибель сельскохозяйственных культур в результате засухи в Забайкальском крае летом 2019 года. Сумма компенсации по застрахованным посевам составила более 99 миллионов рублей.
Выплата компенсации ожидается до конца 2019 года после принятия распоряжения правительства Российской Федерации о выделении средств Забайкальскому краю из федерального бюджета для выплаты компенсации аграриям. Возмещение затрат будет осуществляться по результатам экспертной оценки ущерба в результате чрезвычайной ситуации природного характера.
Пресс-служба краевого минсельхоза сообщает, что в результате засухи в летний период 2019 года пострадало 47 хозяйств в 6 районах Забайкальского края, площадь гибели сельскохозяйственных культур составила 35,4 тысяч гектаров.
В Забайкалье до конца года выплатят компенсацию за засуху
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