Забайкальские спасатели тренировались спасать провалившихся под лёд

Прошла ежегодная тренировка спасателей



Спасатели поисково-спасательной службы ГУ «Забайкалпожспас» провели тренировку «Тонкий лёд».



В похолоданием на реках и озёрах Забайкальского края, возникает реальная опасность провала людей и техники под лёд при выходе и выезде на недостаточно окрепший ледовый покров.



Специалисты отмечают, что особую опасность представляет период с конца октября до начала января следующего года во время ледостава и наращивания льда.



В связи с этим 6 ноября спасатели провели ежегодную тренировку «Тонкий лёд» по отработке различных способов спасения людей, провалившихся в ледяную воду, сообщает пресс-служба ГУ «Забайкалпожспас».



