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Скульптор показал памятник Рокоссовскому, который установят в Улан-Удэ

Скульптор показал памятник Рокоссовскому, который установят в Улан-Удэ
Общество,  Фото:страница Матвея Макушкина
Открытие нового памятника состоится в декабре

Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне возведут памятник маршалу Константину Рокоссовскому. Ранее сообщалось, что памятник будет отлит из бронзы, а постамент облицован гранитными плитами.

Летом был объявлен конкурс за выбор макета памятника маршалу Рокоссовскому. Горожане голосованием выбрали лучший эскиз. Итоги озвучили в августе. Также голосованием определили место, где будет установлен памятник – он появится между фонтаном «Звезда» и проезжей частью улицы Балтахинова.

На днях скульптор Матвей Макушкин на своей странице в Facebook опубликовал фотографии модели памятника. Работу мастер коротко подписал: «Модель памятника К. Рокоссовскому для г. Улан-Удэ. Открытие в декабре».



В комментариях подписчики его страницы остались в восторге от проделанной работы. Они, не скупясь на комплименты, высказывают своё мнение.

«Матвей, это что-то нереальное!», «Матвей, молодец, красота. Творческих успехов. Так держать», «Круто», «Шикарная работа», «Ваау! Да вы ваще монстры. Круто».

Справка:

Константин Константинович Рокоссовский – советский военачальник и государственный деятель, один из наиболее выдающихся полководцев Великой Отечественной войны. Командующий 1-м Белорусским фронтом, командующий 2-м Белорусским фронтом – несмотря на высокий титул, часто находился на переднем крае в окопах, среди солдат и офицеров. Маршал Советского Союза, Дважды Герой Советского Союза, командовал историческим Парадом Победы в Москве 24 июня 1945 года.

памятник
 
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