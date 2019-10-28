 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

28 Октября

27 Октября

Популярное

В Бурятии осуждённой женщине предоставили отпуск

В Бурятии осуждённой женщине предоставили отпуск
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Она сутки находилась дома

Осуждённая из исправительной колонии №7 в Улан-Удэ сутки пробыла на свободе и смогла увидеть своих близких.

Её кандидатура на проведение отпуска за пределами исправительного учреждения была поддержана руководством и одобрена с учётом примерного поведения и искреннего раскаяния в преступлении.

- Женщина вернулась в учреждение полная положительных эмоций. Она твёрдо убеждена в том, что возможность не просто со стороны наблюдать за тем, как растут собственные дети, а напрямую участвовать в жизни своей семьи – это бесценный бонус для тех, кто, не нарушая режима содержания, стремится поскорее вернуться к родным, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

Также в своём интервью для учрежденческого кабельного телевидения, осуждённая сказала, что заслужить право на такое свидание очень просто. Нужно только соблюдать режим содержания и активно участвовать в общественной жизни колонии.

Как отметили сотрудники воспитательной службы ИК-7, такие отпуска необходимы для восстановления и поддержания социально полезных связей осуждённых, их мотивации к правопослушному поведению, а также на короткое время незадолго перед освобождением для предварительного решения вопросов трудового и бытового устройства.
осужденные колония
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Россияне отдохнут три дня в конце недели
Россияне отдохнут три дня в конце недели
Общество, 28.10.2019
Длинные выходные связаны с Днём народного единства
Самую поющую семью выбрали в Бурятии
Самую поющую семью выбрали в Бурятии
Общество, 28.10.2019
За звание «Поющая семья» боролись десять семей
На Пыхте в Бурятии открыли движение
На Пыхте в Бурятии открыли движение
Общество, 28.10.2019
Участок дороги был закрыт из-за снегопада
Видео: В Бурятии генералы и прапорщики написали «Географический диктант»
Видео: В Бурятии генералы и прапорщики написали «Географический диктант»
Общество, 28.10.2019
Более двух тысяч военных отвечали на вопросы о географическом положении городов и рек
В Улан-Удэ днём 1-3 тепла
В Улан-Удэ днём 1-3 тепла
Общество, 28.10.2019
По данным Бурятского Гидрометцентра, 28 октября по республике переменная облачность, местами небольшой снег
Улан-удэнцы поучаствуют в игре, посвящённой городу
Улан-удэнцы поучаствуют в игре, посвящённой городу
Общество, 27.10.2019
Интеллектуальная игра пройдёт в музее 3 ноября

В музее Бурятии пройдёт «Ночь искусств»
В музее Бурятии пройдёт «Ночь искусств»
Общество, 27.10.2019
Для посетителей подготовили интересные экскурсии по выставкам, мастер-классы, интеллектуальные игры

В Улан-Удэ определились победители конкурса «Лучший водитель автобуса»
В Улан-Удэ определились победители конкурса «Лучший водитель автобуса»
Общество, 27.10.2019
Лучшими водителями признаны Михаил Солодухин и Сергей Брылев

Двое пострадавших при взрыве газа в Улан-Удэ остаются в реанимации
Двое пострадавших при взрыве газа в Улан-Удэ остаются в реанимации
Общество, 27.10.2019
Первые сутки прошли без ухудшения динамики состояния пациентов
В Бурятии провели радиотренировку со специалистами войск связи ВВО
В Бурятии провели радиотренировку со специалистами войск связи ВВО
Общество, 27.10.2019
В ходе тренировки были задействованы современные радиорелейные станции повышенной проходимости и командно-штабные машины Р-145 БМ

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О главе, выборах, Ариг Усе и протестах…
26.09.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Загрузка...
^