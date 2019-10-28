В Бурятии осуждённой женщине предоставили отпуск

Она сутки находилась дома



Осуждённая из исправительной колонии №7 в Улан-Удэ сутки пробыла на свободе и смогла увидеть своих близких.



Её кандидатура на проведение отпуска за пределами исправительного учреждения была поддержана руководством и одобрена с учётом примерного поведения и искреннего раскаяния в преступлении.



- Женщина вернулась в учреждение полная положительных эмоций. Она твёрдо убеждена в том, что возможность не просто со стороны наблюдать за тем, как растут собственные дети, а напрямую участвовать в жизни своей семьи – это бесценный бонус для тех, кто, не нарушая режима содержания, стремится поскорее вернуться к родным, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.



Также в своём интервью для учрежденческого кабельного телевидения, осуждённая сказала, что заслужить право на такое свидание очень просто. Нужно только соблюдать режим содержания и активно участвовать в общественной жизни колонии.



Как отметили сотрудники воспитательной службы ИК-7, такие отпуска необходимы для восстановления и поддержания социально полезных связей осуждённых, их мотивации к правопослушному поведению, а также на короткое время незадолго перед освобождением для предварительного решения вопросов трудового и бытового устройства.

