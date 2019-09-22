У «чёрного лесоруба» изъяли бензопилу и трактор в Бурятии

Мужчина, работая на деляне, допустил переруб 10 кубометров лиственницы и сосны
Полицейскими задержан 61-летний житель села Тамир, совершивший незаконную рубку лесных насаждений в Кяхтинском участковом лесничестве. Мужчина, работая на деляне, допустил переруб 10 кубометров лиственницы и сосны.
Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 150 тысяч рублей.
С места происшествия изъяли заготовленную древесину, бензопилу и трактор.
Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Мужчина, работая на деляне, допустил переруб 10 кубометров лиственницы и сосны
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