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У «чёрного лесоруба» изъяли бензопилу и трактор в Бурятии

У «чёрного лесоруба» изъяли бензопилу и трактор в Бурятии
Общество,  Фото:из архива
Мужчина, работая на деляне, допустил переруб 10 кубометров лиственницы и сосны

Полицейскими задержан 61-летний житель села Тамир, совершивший незаконную рубку лесных насаждений в Кяхтинском участковом лесничестве. Мужчина, работая на деляне, допустил переруб 10 кубометров лиственницы и сосны.

Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 150 тысяч рублей.

С места происшествия изъяли заготовленную древесину, бензопилу и трактор.

Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

черные лесорубы
 
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