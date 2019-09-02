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В Улан-Удэ состоялся слёт дворовых команд

В Улан-Удэ состоялся слёт дворовых команд
Общество,  Фото:администрация Железнодорожного района г. Улан-Удэ
В мероприятии участвовали представители Железнодорожного района

27 августа в Улан-Удэ на базе детского оздоровительно-образовательного центра «Родник» прошёл слёт дворово-уличных команд Железнодорожного района.

Целью мероприятия стало популяризация оздоровительной и спортивно-массовой работы среди подростковых клубов. В слёте приняли участие отряды центра.

Участники соревновались в шести конкурсах, таких как «Эстафета», «Кольцеброс», «Керлинг», «Баскет» и т. д. По итогам победителем стала команда «Молния». Второе место заняла команда «Прогиб». Третьми стали участники команды «Спортсмены». Об этом сообщает администрация Железнодорожного района.
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