В мероприятии участвовали представители Железнодорожного района
27 августа в Улан-Удэ на базе детского оздоровительно-образовательного центра «Родник» прошёл слёт дворово-уличных команд Железнодорожного района.
Целью мероприятия стало популяризация оздоровительной и спортивно-массовой работы среди подростковых клубов. В слёте приняли участие отряды центра.
Участники соревновались в шести конкурсах, таких как «Эстафета», «Кольцеброс», «Керлинг», «Баскет» и т. д. По итогам победителем стала команда «Молния». Второе место заняла команда «Прогиб». Третьми стали участники команды «Спортсмены». Об этом сообщает администрация Железнодорожного района.
В Улан-Удэ состоялся слёт дворовых команд
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Факельная эстафета дружбы пройдёт по маршруту Чита – Маньчжурия – Хайлар
Победителем соревнований стала шелеховская команда
В Забайкалье презентовали «Партизанскую деревню»
Для зрителей вход на матчи будет бесплатным
Одному из старейших городов края исполнилось 330 лет
Работы завершат до 8 сентября
Дети и внуки солдат из Бурятии, воевавших на Халхин-Голе, проехали большой путь «Дорогами отцов»
Среди них – преподаватель Дульдургинской школы
На торжественных линейках школьников, родителей и педагогов поздравил мэр Иркутска Дмитрий Бердников
Сейчас Алексей Цыденов ждёт в Улан-Баторе приезда Владимира Путина
В республике продолжается акция «Живи, лес»
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж со школьной линейки в честь Дня знаний
На сегодня в следственном изоляторе содержится 166 человек
Изменится схема движения транспорта на перекрёстке улиц Ленина и Советской
Часть собранных школьных принадлежностей были переданы в храмы города