В День знаний в городе пройдут танцевальные батлы
1 сентября в Улан-Удэ состоится танцевальный чемпионат «Шагай в бит». Мероприятие пройдёт в цокольном этаже ТЦ «Дома торговли» и направлено на развитие хип-хоп культуры в городе, а также на обмен опытом среди танцоров.
Соревнования проведут в 7 номинациях:
- Hip-Hop 1x1 Jun;
- Hip-Hop 1x1 Pro;
- DanceHall 1x1 Pro;
- DanceHall 1x1 Jun;
- Funky Styles 1x1 Pro;
- Funky Styles 1x1 Jun;
- Make your Choice.
Как сообщают организаторы, в программе ожидаются нереальные эмоции, танцевальное «мясо», отличная музыка, куча драйва и позитива, джемы и батлы.
В Улан-Удэ найдут чемпиона по хип-хопу
Общество, Фото:
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