В Улан-Удэ найдут чемпиона по хип-хопу

В День знаний в городе пройдут танцевальные батлы



1 сентября в Улан-Удэ состоится танцевальный чемпионат «Шагай в бит». Мероприятие пройдёт в цокольном этаже ТЦ «Дома торговли» и направлено на развитие хип-хоп культуры в городе, а также на обмен опытом среди танцоров.



Соревнования проведут в 7 номинациях:

- Hip-Hop 1x1 Jun;

- Hip-Hop 1x1 Pro;

- DanceHall 1x1 Pro;

- DanceHall 1x1 Jun;

- Funky Styles 1x1 Pro;

- Funky Styles 1x1 Jun;

- Make your Choice.



Как сообщают организаторы, в программе ожидаются нереальные эмоции, танцевальное «мясо», отличная музыка, куча драйва и позитива, джемы и батлы.

