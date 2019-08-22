Автоинспекторы Бурятии участвуют в приёмке школ

В Селенгинском районе сотрудники ГИБДД приняли участие в приемке школ к 1 сентября



Цель проверки – определить готовность школ к новому учебному году. Основная задача автоинспекторов – проверить состояние улично-дорожной сети вблизи школы и изучить организацию работы по профилактике детского травматизма, сообщает УГИБДД по Бурятии.



В ходе инспектирования полицейские проверили наличие приказов и планов работы по обучению детей навыкам безопасного поведения на дороге, изучили актуальность и полноту паспортов дорожной безопасности. Отдельное внимание они уделили содержанию уголков и стендов безопасности.



По результатам инспектирования 28 школ были составлены 10 актов по недостаткам улично-дорожной сети и выписаны предписания для их устранения.



В ближайшие дни автоинспекторы проведут информационно-пропагандистские акции по предупреждению водителей о начале занятий в школах и внимательном поведении на дороге.



