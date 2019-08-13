Немецкая овчарка обнаружила 2 тайника в частном доме
Старший инструктор-кинолог СИЗО-2 Иван Степин и немецкая овчарка Мэгги приняли участие в оперативно-розыскных действиях сотрудников полиции и помогли коллегам найти наркотики в частном секторе Железногорска-Илимского Иркутской области.
По оперативной информации, запрещённые вещества находились в одном из городских коттеджей. Поиски осложнялись из-за большой площади дома и придомовой территории. Вскоре после начала обыска Мэгги обозначила место тайника в стене дома, под утеплителем сотрудники обнаружили свёрток с гашишным маслом. Однако собака не остановилась и вскоре обнаружила ещё один тайник - под землёй во дворе дома, сообщает пресс-служба ГУФСИН по Иркутской области.
В ведомстве отмечают, что Мэгги и кинолог регулярно участвуют в мероприятиях по поиску наркотических веществ – как в следственном изоляторе, так и в сотрудничестве с полицейскими. Высокая результативность служебной собаки достигается упорной дрессировкой.
- Индивидуальные особенности собаки тоже учитываются, но порядка 70 процентов успеха составляет правильная выработка навыков и ежедневные тренировки, - сказал Иван Степин.
В Иркутской служебная собака Мэгги нашла наркотики в коттедже
Общество, Фото:
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