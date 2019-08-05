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В Улан-Удэ пройдёт конкурс, посвящённый бурятскому поэту

В Улан-Удэ пройдёт конкурс, посвящённый бурятскому поэту
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Мероприятие проведут в новом переулке

Поэтический конкурс, посвящённый Намжилу Нимбуеву, состоится в Улан-Удэ 30 августа. В этом году конкурс поэтических произведений проведут в переулке имени поэта.

Турнир проходит по традициям буддийского Востока «здесь и сейчас». Концепция турнира – короткий стих на заданную тему, который должен рождаться мгновенно, сочетая недосказанность смысла с совершенством формы. «Лучшее краткостишие» – так для простоты называли турнир.

В период подготовки турнира будет проходить онлайн-конкурс. В ходе него определятся финалисты, которых жюри пригласит для участия, а также будут разыграны призы в номинаци «приз читателей». Старт голосования начнётся 10 августа.

Жюри будут оценивать по критериям:
- Семантическая значимость текста;
- Личностный подход автора и оригинальность;
- Стихосложение и ритмическое богатство текста;
- Национальные символы, образы, традиции и т. д.

Статуэтка «Аистёнок» – уже традиционный приз поэтического турнира в честь Намжила Нимбуева предоставлен Даши Намдаковым. Когда-то скульптор рассказал Любови Ширабовне, что очень хотел сделать статуэтку по мотивам стихов Намжила. «Аистёнок» для турнира 2019 года уже «прилетел» в Бурятию и ждёт своего обладателя, сообщают организаторы.

конкурс поэзия Улан-Удэ
 
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