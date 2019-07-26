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В Бурятии обещают сделать воздух чище

В Бурятии обещают сделать воздух чище
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Из-за грязного воздуха в Улан-Удэ растёт число врождённых аномалий у детей

Глава Бурятии Алексей Цыденов провёл совещание по вопросам улучшения ситуации с загрязнением атмосферного воздуха в Улан-Удэ, сообщает пресс-служба республики.

Главный вопрос обсуждения – какие меры позволят снизить негативное воздействие на атмосферный воздух в Улан-Удэ. Столица республики с 2012 года входит в приоритетный список российских городов с наибольшим уровнем загрязнения атмосферного воздуха. В атмосферу поступают 209 различных загрязняющих веществ.

Среди промышленных предприятий наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносят крупные объекты энергетического комплекса. Это Улан-Удэнская ТЭЦ-1, Улан-Удэнский энергетический комплекс. Сравнимые по масштабам выбросы дают также транспорт и автономные источники теплоснабжения – печи и котлы частного сектора. Причём в Улан-Удэ вдвое увеличилось за последние четыре года количество жилых домов с автономным теплоснабжением - с 20 до 45 тысяч. Основные источники загрязнения при этом различаются по видам загрязняющих веществ.

- Бензапирен больше всего генерирует Улан-Удэнский энергетический комплекс. По выбросу взвешенных веществ безусловным лидером являются частные домовладения, - сообщил министр природных ресурсов Бурятии Вадим Кантор.

Экологические проблемы приводят к нарушениям здоровья населения. Так, по данным Роспотребнадзора по Бурятии, за последние три года у детей в Улан-Удэ наблюдается рост заболеваемости системы кровообращения, болезней глаза и его придаточного аппарата, врожденным аномалиям.

Правительством республики предпринимаются меры по улучшению атмосферного воздуха, сообщил Вадим Кантор. В частности, по поручению главы республики проведены разовые замеры качества атмосферного воздуха по котельным Улан-Удэнского авиазавода и посёлка Загорск, а также вблизи ТЭЦ-1. Разработана система сводных расчетов загрязнения атмосферы Улан-Удэ. Из средств республиканского бюджета в размере 1,350 млн руб обновлён программный комплекс «Эколог-город», который позволяет проводить сводные расчёты загрязнения атмосферы в соответствии с новыми методами расчётов рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, утверждёнными минприроды России. Всего в электронной базе данных насчитывается около 250 хозяйствующих субъектов, осуществляющих выбросы на территории города.

В ходе совещания обсуждались и другие меры, способные снизить негативное воздействие на атмосферный воздух.

Разработку энергоресурсосберегающего фильтра дымовых газов для частного сектора презентовал доцент кафедры «Мелиорация и охрана земель» Бурятской сельхозакадемии Виктор Коновалов. По его словам, устройство экономично и позволит снизить выброс сажи на 70-80%.

- Электростатический фильтр не нужно будет подзаряжать. Всю энергию он берёт от разности температур между поверхностью трубы и окружающим воздухом. В нем имеется функция самоочистки и установить его можно на любую дымовую трубу, требуется только переходник. По заданию главы Бурятии и данном нам финансировании мы изготовили несколько концептуальных моделей, исследования ведутся, - сообщил учёный.

Директор предприятия «Аквапласт» Владимир Афанасьев рассказал об опыте применения теплонасосных систем, которые можно применить в левобережной части Улан-Удэ. В отличие от отопления дровами и углём использование теплонасосов не наносит урон экологии. В Бурятии уже есть несколько зданий, построенных по этой технологии.

- На отопление среднего дома в 60 кв м в наших климатических условиях требуется около 3,5 тонны угля для отопления, затраты - около 7 тысяч руб. Количество вредных выбросов, включая золу и шлак, составляют примерно 1 т в год. Значит, в целом по городу мы имеем 40 тыс тонн выбросов. Использование теплонасосов стоит порядка 8 тыс руб в год, и нет никаких вредных выбросов, - сообщил Владимир Афанасьев.

Стоимость работ по переходу на альтернативный источник достаточно высока - в среднем 300-360 тысяч руб, признаёт учёный, но её можно будет снизить, если наладить производство в регионе.

- Если мы будем изготавливать тепловые насосы здесь, на месте, будет ещё дешевле. Тогда в республике появятся новые рабочие места и производство, - считает Владимир Афанасьев.

- У этих систем точечное подключение, по всей площади не поставишь. Надо посмотреть объекты, уже построенные с использованием тепловых насосов, поизучайте, - поручил минстрою глава республики.

Предприниматель Юрий Хаданов предложил кардинально решать ситуацию с загрязнением атмосферного воздуха в Улан-Удэ. По его мнению, следует выполнить все требования закона об энергоснабжении и устанавливать энергоэффективные источники, в том числе солнечные батареи.

– У нас в Бурятии солнца очень много, его надо использовать. Один квадратный метр солнечного потока нам дает один киловатт энергии. Для дома в 100 кв м в среднем требуется 2-3 киловатта, то есть проблема решается легко. Ещё необходимо ввести закон, стимулирующий сокращение выбросов. Если эту проблему не решать, то она будет усугубляться очень быстрыми темпами, - считает предприниматель.

Владельцам частных домов, находящихся рядом с теплотрассой, надо дать возможность перейти на централизованное теплоснабжение, считает участница совещания Марина Елизова. Сегодня технологическое присоединение частного дома составляет порядка 600 руб. На деле собственникам часто выдают невыполнимые требования, исключающие возможность присоединения.

- В ТГК-14 должны давать реальные технические условия, а собственник на свои средства сам проведет централизованное отопление к себе в дом. На сегодня есть технологии с использованием прокладки труб в лотках, в полиуретановой изоляции, - прокомментировала Марина Елизова.

- Давайте посмотрим, насколько это возможно, - сказал Алексей Цыденов. – Коллеги из ТГК-14, подключайтесь.

На совещании также прозвучало предложение о переводе котельных со слоевого сжигания топлива на форсированный низкотемпературный кипящий слой. При этой технологии при сжигании остается только сажа, нет шлаковых отходов и выбросов серы в атмосферу.

По итогам совещания будет проведена оценка эффективности поступивших предложений. В ближайшее время с учетом мнений всех заинтересованных сторон будет разработан комплексный план мероприятий по улучшению состояния атмосферного воздуха в Улан-Удэ.




загрязнение воздуха правительство республики
 
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