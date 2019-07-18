Фестиваль воды пройдёт в столице Забайкалья 28 июля
В Чите 28 июля на площади Ленина пройдёт Фестиваль воды «Вардавар». Фестиваль назван в честь самого большого летнего праздника у армян.
Вардавар – армянский праздник в честь Преображения Господня. Отмечается он через 14 недель после Пасхи. Самый известный обычай праздника – ритуальное обливание водой, перерастающее в шумную и весёлую игру.
Впервые в Чите Вардавар провели в июле 2017 года. На двухчасовой водной битве было пролито около 12 тысяч литров воды. Также на празднике были конкурсы с призами и танцы.
В Чите устроят обливание водой по-армянски
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Участники разберут и соберут доильный аппарат и подоят коров
Нагам преподнесут молоко белой козы и сладости
Обустройство объекта стоимостью 15 млн. рублей завершат до конца октября текущего года
Республиканские игры пройдут с 3 по 6 сентября в Тунке
Победители поедут на всероссийскую военно-спортивную игру «Казачий сполох»
Жители Бурятии просят Леонардо Ди Каприо помочь «спасти Байкал, по-братски»
Откроется фотовыставка в конце июля
Экологи готовят информацию для перечня пластикового товара, который надо запрещать в России
В Свердловском округе Иркутска появится парк инициативной молодёжи
Аттестация состоится в конце этого месяца
На текущей неделе завершён весенний призыв
Состоятся круглые столы, беседы, презентации
Улан-удэнцев просят не купаться в неустановленных местах
В Кабанском районе представители добровольной народной дружины приняли участие в профилактическом рейде Госавтоинспекции
Инспекторы ГИБДД проводят профилактические выезды в оздоровительные лагеря