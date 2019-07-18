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В Чите устроят обливание водой по-армянски

В Чите устроят обливание водой по-армянски
Общество,  Фото:pixabay.com
Фестиваль воды пройдёт в столице Забайкалья 28 июля

В Чите 28 июля на площади Ленина пройдёт Фестиваль воды «Вардавар». Фестиваль назван в честь самого большого летнего праздника у армян.

Вардавар – армянский праздник в честь Преображения Господня. Отмечается он через 14 недель после Пасхи. Самый известный обычай праздника – ритуальное обливание водой, перерастающее в шумную и весёлую игру.

Впервые в Чите Вардавар провели в июле 2017 года. На двухчасовой водной битве было пролито около 12 тысяч литров воды. Также на празднике были конкурсы с призами и танцы.
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