В Чите устроят обливание водой по-армянски

Фестиваль воды пройдёт в столице Забайкалья 28 июля



В Чите 28 июля на площади Ленина пройдёт Фестиваль воды «Вардавар». Фестиваль назван в честь самого большого летнего праздника у армян.



Вардавар – армянский праздник в честь Преображения Господня. Отмечается он через 14 недель после Пасхи. Самый известный обычай праздника – ритуальное обливание водой, перерастающее в шумную и весёлую игру.



Впервые в Чите Вардавар провели в июле 2017 года. На двухчасовой водной битве было пролито около 12 тысяч литров воды. Также на празднике были конкурсы с призами и танцы.

