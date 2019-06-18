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В Бурятии впервые пройдёт фестиваль молока

В Бурятии впервые пройдёт фестиваль молока
Общество,  Фото:pixabay.com
23 июня в селе Хилгана Баргузинского района состоится фестиваль молока «Сагаан эдеэнэй найр»

Идейный вдохновитель проекта – жительница села Надежда Бадмаева, сообщает пресс-служба минсельхозпрода Бурятии.

Участники - начинающие и действующие фермеры, производители молочной продукции.

- Идея фестиваля в сохранении традиций и обычаев культуры бурятского народа, знакомстве с народными способами приготовления белой пищи, раскрытии секретов и нюансов кухни кочевого народа, - отмечают организаторы.

Особенностью фестиваля станет программа обучающего блока, который включает семинары для фермеров о деталях производства молочной продукции, её переработки от специалистов минсельхозпрода Бурятии, консультации о возможностях участия в грантовых конкурсах, в программах поддержки ДФО, мастер-классы по приготовлению традиционных блюд и напитков. Организаторы соберут лучшие рецепты у населения и внесут их в книгу национальных блюд из молока.

Спортивная часть программы включает в себя состязания по национальной борьбе бүхэ барилдаан; разбиванию хребтовой кости, стрельбе из национального лука, а также конные скачки. «Ай! Байкальская деревня» поддерживает развитие элитных видов спорта, одним из которых являются традиционные скачки. Главный приз – электровелосипед.
Здесь состоятся и конкурсы, национальные игры с ценными призами и подарками.

Для горожан и гостей будет организована обширная развлекательная и культурная программа и разнообразные, интерактивные площадки, например, это обряды встречи гостей (роль молока в этих обрядах), мастер классы - танец орла, ёхор, выступления творческих коллективов, демонстрация национальных костюмов.

В качестве почётного гостя в мероприятии примет участие ультрамарафонец и путешественник Дмитрий Ерохин. 24 июня в 9 утра он из села Баргузин начнёт ультрамарафон вокруг Байкала (2000 км за 50 дней).
фестиваль молоко
 
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